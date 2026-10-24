Интрига награждения от 26 октября раскрыта: наставник сборной Испании получит главный приз

·60·Спорт
Интрига награждения от 26 октября раскрыта: наставник сборной Испании получит главный приз

Обладатель приза «Лучший мужской тренер года», вручаемого престижным французским изданием Франке Футбалл, стал известен еще до начала церемонии. Согласно инсайду, распространенному испанским изданием Mundo Deportivo, главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте по итогам финального голосования опередил наставника «ПСЖ» Луиса Энрике и завоевал главный приз.

Торжественная церемония вручения этих престижных наград состоится в понедельник, 26 октября.

Торжественный визит: под присмотром руководства Федерации футбола Испании

Испанский специалист посетит церемонию награждения в составе большой делегации:

  • Участие в церемонии: Луис де ла Фуэнте лично примет участие в праздничном вечере награждения, который пройдет в Париже;

  • Поддержка федерации: Его официально будут сопровождать президент Королевской федерации футбола Испании Рафаэль Луосан и другие официальные лица организации.

      Противостояние: Победа на чемпионате мира оказалась выше главного трофея Лиги чемпионов

      Соперничество между двумя великими испанскими тренерами стало одним из самых ярких противостояний в футбольном мире в текущем году:

      • Луис де ла Фуэнте: Возглавляемая им сборная Испании не знала равных на мундиале летом 2026 года и поднялась на пьедестал почета в качестве чемпионов мира;

      • Луис Энрике: Клуб «ПСЖ» под его руководством завоевал главный трофей самого престижного соревнования на клубном уровне — Лиги чемпионов УЕФА.

      В итоге голосования триумф на крупнейшем турнире сборных — чемпионате мира — был оценен выше успеха в клубной Лиге чемпионов.

Луис де ла ФуэнтеFrance Footballсборная ИспанииЛуис Энрике
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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