Секрет, который знают всего 5 человек: почему имя обладателя «Золотого мяча» 2026 года держится в тайне?

·73·Спорт
Секрет, который знают всего 5 человек: почему имя обладателя «Золотого мяча» 2026 года держится в тайне?

Вокруг самого престижного индивидуального награждения в мировом футболе — приза «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) 2026 года от журнала Франке Футбалл разгорелся неожиданный ажиотаж. В СМИ и социальных сетях активно обсуждаются различные «утечки» о победе того или иного звездного футболиста, вызывая споры среди болельщиков.

Однако, как сообщает издание RMC Sport, эта информация абсолютно не соответствует действительности: на данный момент имя обладателя награды во всем мире знают лишь 5 человек.

Новая интрига: Почему сами кандидаты остаются в неведении?

Бывший главный редактор журнала Франке Футбалл Паскаль Ферре прокомментировал этот вопрос и раскрыл причины коренных изменений, внесенных в порядок голосования и вручения награды:

  • Никто не знает до самой церемонии: Начиная с 2024 года, победителям не предоставляется никакой информации о результатах до начала торжественного мероприятия. Все кандидаты прибывают в зал в равных условиях и в условиях полной неизвестности;

  • Равные условия в Лондоне: «Когда они прибывают в зал в Лондоне, никто из них не может поднять руку раньше других, потому что никто не знает результата», — подчеркнул Ферре;

  • Исчезновение риска утечки: Тот факт, что результаты заранее известны лишь узкому кругу организаторов, а информация держится в секрете до последней минуты, служит предотвращению различных ложных инсайдов.

«С завершением эпохи Месси и Роналду мы изменили правила»

Многие годы футбольная общественность узнавала о том, кому достанется награда, за несколько дней или даже недель до церемонии. Организаторы решили положить конец этой традиции:

  • Сохранение интриги: После завершения многолетнего доминирования Лионеля Месси и Криштиану Роналду правила награждения были кардинально обновлены. Теперь главная цель — сохранить подлинные эмоциональные моменты и элемент неожиданности до самого конца;

  • Механизм сохранения секретности: По словам Паскаля Ферре, чтобы облегчить задачу сохранения в тайне имени победителя и довести интерес к церемонии до высшей точки, имя обладателя держится в секрете вплоть до вскрытия конверта на сцене.

Эта величественная награда лучшему футболисту года сохраняет высочайшую интригу вплоть до вручения в руки ее истинного владельца.

Золотой мячFrance FootballПаскаль Ферре
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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