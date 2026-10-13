«Нефтчи» потерпел поражение от «Аль-Насра» в матче 2-го тура Элитной ЛЧ (видео)

В рамках 2-го тура Западного региона Элитной Лиги чемпионов АФК действующий чемпион Узбекистана ферганский «Нефтчи» гостил у укомплектованного звездными игроками клуба «Аль-Наср» на стадионе «Аль-Аввал Парк» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В бескомпромиссной борьбе хозяева победили со счетом 3:1.

Встреча запомнилась очередным шагом мировой футбольной звезды Криштиану Роналду к юбилею и ожесточенным сопротивлением ферганцев во втором тайме.

981-й гол Роналду и давление в первом тайме

Саудовский клуб постарался захватить инициативу с первых же минут:

Открытие счета: на 33-й минуте бразильский полузащитник «Аль-Насра» Анжело вывел хозяев вперед;

Исторический результат Роналду: на 42-й минуте Криштиану Роналду поразил ворота ферганцев и сделал счет 2:0 — этот гол стал 981-м в карьере португальской звезды в официальных матчах.

Гол престижа «Нефтчи» и удаление

Изменения, проведенные тренерским штабом ферганского клуба во втором тайме, быстро оправдали себя:

Гол Алишера Одилова, подаривший надежду: выйдя на поле в начале второй половины игры, Алишер Одилов на 51-й минуте поразил ворота, защищаемые Бенту, сократив отставание в счете (2:1);

Красная карточка и игра в меньшинстве: в момент, когда «Нефтчи» усиливал давление, на 65-й минуте Икром Алибаев получил прямую красную карточку от арбитра, и команда осталась вдесятером;

Автогол поставил точку: на 78-й минуте неожиданный автогол Анвара Гафурова окончательно решил судьбу матча — итоговый счет 3:1.

Положение в турнирной таблице

После этого матча в активе обеих команд имеется по 3 очка:

«Нефтчи»: с учетом очков первого тура остался на 7-м месте по разнице мячей;

«Аль-Наср»: одержав первую победу, поднялся на 8-ю строчку с 3 очками.

Несмотря на то, что чемпион Узбекистана провел мужественную гостевую игру против одного из сильнейших клубов континента, неожиданное удаление и ошибки в итоге привели к поражению.