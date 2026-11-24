В 5-м туре Элитной азиатской Лиги чемпионов «Аль-Кадисия» вновь продемонстрировала свой мощный атакующий потенциал. Клуб из Саудовской Аравии в Дубае гостил у «Шабаб Аль-Ахли» и разгромил соперника со счетом 5:1. Хулиан Кинонес и Тиани Рейндерс, оформившие по дублю, стали главными героями крупной победы.

Кинонес оформил дубль уже в первом тайме

Счет в матче был открыт очень рано. Хулиан Кинонес вывел «Аль-Кадисию» вперед на 3-й минуте. Спустя десять минут, на 13-й минуте, мексиканский нападающий вновь поразил ворота соперника, став автором дубля.

На перерыв команды ушли при счете 2:0. Во втором тайме саудовцы еще больше увеличили свое преимущество.

Рейндерс также забил дважды

На 61-й минуте Тиани Рейндерс довел счет до 3:0. Однако хозяева ответили одним голом на 71-й минуте усилиями Матеусао.