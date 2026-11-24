«Аль-Кадисия» разгромила соперника со счетом 5:1: дубли Кинонеса и Рейндерса
В 5-м туре Элитной азиатской Лиги чемпионов «Аль-Кадисия» вновь продемонстрировала свой мощный атакующий потенциал. Клуб из Саудовской Аравии в Дубае гостил у «Шабаб Аль-Ахли» и разгромил соперника со счетом 5:1. Хулиан Кинонес и Тиани Рейндерс, оформившие по дублю, стали главными героями крупной победы.
Кинонес оформил дубль уже в первом тайме
Счет в матче был открыт очень рано. Хулиан Кинонес вывел «Аль-Кадисию» вперед на 3-й минуте. Спустя десять минут, на 13-й минуте, мексиканский нападающий вновь поразил ворота соперника, став автором дубля.
На перерыв команды ушли при счете 2:0. Во втором тайме саудовцы еще больше увеличили свое преимущество.
Рейндерс также забил дважды
На 61-й минуте Тиани Рейндерс довел счет до 3:0. Однако хозяева ответили одним голом на 71-й минуте усилиями Матеусао.
Этот гол «Шабаб Аль-Ахли» не смог вернуть интригу в матч. На 77-й минуте Рейндерс еще раз поразил ворота соперника, записав на свой счет второй гол. А на 86-й минуте Салим установил окончательный счет — 5:1.
Таким образом, дубли Кинонеса и Рейндерса, а также гол Салима принесли «Аль-Кадисии» крупную выездную победу.
«Аль-Кадисия» поднялась на второе место
После этой победы «Аль-Кадисия» довела количество очков до 11 и поднялась на второе место в турнирной таблице. Команда еще не потерпела ни одного поражения в пяти матчах.
«Шабаб Аль-Ахли» с 9 очками остался на пятой строчке. Таким образом, поражение в Дубае стало для хозяев не только неудачей с крупным счетом, но и потерей важной возможности в турнирной таблице.
Детали матча
Элитная азиатская Лига чемпионов. 5-й тур
«Шабаб Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия» — 1:5
Голы: Матеусао, 71 — Хулиан Кинонес, 3, 13; Тиани Рейндерс, 61, 77; Салим, 86.
Основной состав «Аль-Кадисии»: Кастельс, аш-Шахрани, Начо Фернандес, Альварес, аш-Шамат, Рейндерс, Вайгль, аль-Джувайр, Сани, Сангаре, Кинонес.
Вышли на замену: аль-Аммар (65), Салим (75), аль-Кахтани (90+1).
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…