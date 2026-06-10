Джастин Эрнест вложил 400 млн долларов в стартапы без традиционных фондов

·5·Технологии
Джастин Эрнест вложил 400 млн долларов в стартапы без традиционных фондов

В прошлом году Джастин Эрнест заметил серьезный пробел на рынке венчурного капитала: семейные офисы и мелкие институциональные инвесторы хотели инвестировать в быстрорастущие компании в сфере искусственного интеллекта, но не могли попасть в список их акционеров. Проработав более пяти лет в Playground Global, занимаясь инвестированием в deep tech и привлечением средств, Эрнест был уверен, что сможет решить эту проблему через свои связи. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Обычно запуск нового венчурного фонда занимает от 12 до 18 месяцев. Чтобы не терять время, Эрнест использовал свою сеть контактов и приобрел акции компаний на поздних стадиях развития. Он предложил эти сделки примерно 30 мелким инвесторам через Специальные инвестиционные vehicles (SPV). SPV функционирует как отдельный фонд для каждой сделки, позволяя инвесторам напрямую приобретать долю в структуре, владеющей акциями.

За последние 12 месяцев его фирма Sabertooth VC инвестировала почти 400 миллионов долларов в 10 крупных компаний, включая Anthropic, Anduril, Databricks, PsiQuantum и SpaceX. Эрнест выписывает чеки от 10 миллионов до 275 миллионов долларов, участвуя в официально одобренных компаниями раундах финансирования. Это обеспечивает ему высокий уровень доверия и репутации, отличая его от других посредников на рынке.

Хотя таких фирм, как Sabertooth VC, много, технический опыт Эрнеста и налаженные связи с инвесторами выделяют его. Например, сам стартап PsiQuantum, оцененный в 7 миллиардов долларов, рекомендовал инвесторам работать через Sabertooth. Подобные рекомендации служат гарантией безопасности для мелких партнеров, особенно когда такие гиганты, как Anthropic и Anduril, борются с несанкционированными SPV.

ВенчурСтартапSabertooth VCИнвестицииТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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