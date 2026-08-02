Интер Майами активизировал борьбу за трансфер Кевина Де Брюйне
Американский клуб «Интер Майами» значительно усилил попытки подписать опытного полузащитника Кевина Де Брюйне. Руководство клуба из Флориды, продолжающее собирать звезд мирового футбола, намерено уговорить бельгийского футболиста перебраться в Северную Америку следующим летом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Как передает Mundo Deportivo, клуб из Майами вновь активизировал интерес к 35-летнему плеймейкеру. Сообщается, что сейчас сам игрок смотрит на вариант с переходом в чемпионат MLS гораздо более позитивно, чем раньше.
Трудности в Италии и новый вызовПо информации Николо Скиры, Кевин Де Брюйне еще в июне 2025 года привлекал интерес «Интер Майами» и «Сан-Диего», с которыми даже проводил переговоры. Согласно открытым источникам, после ухода из состава «Манчестер Сити» футболист отправился в Италию, однако его карьера в Серии А сложилась не лучшим образом.
Тактические разногласия с тренерским штабом в Италии создали трудности для опытного хавбека. В частности, футболист, оставшийся недовольным излишне оборонительным стилем команды, в своих интервью открыто признавал, что эта ситуация не соответствует его игровой философии.
Преимущество Майами и перспективы трансфераСогласно регламенту MLS, «Интер Майами» обладает «правами на открытие» Кевина Де Брюйне в лиге. Это дает клубу из Майами преимущество первыми провести переговоры по сравнению с другими конкурентами, если футболист решит приехать в Северную Америку.
Тем не менее, действующий контракт футболиста в Италии и его высокие финансовые запросы остаются одними из главных препятствий на пути к трансферу. Если стороны достигнут соглашения, ряды звезд во главе с Лионельем Месси может пополнить еще один футболист мирового уровня.
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