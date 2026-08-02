Почему приложения в App Store снова набирают популярность в эпоху искусственного интеллекта

·40·Технологии
Почему приложения в App Store снова набирают популярность в эпоху искусственного интеллекта

Несмотря на споры о том, что в будущем приложения станут не нужны, поскольку агенты искусственного интеллекта упростят использование онлайн-сервисов, рынок мобильных приложений не потерял своей актуальности. Напротив, в последнее время на платформах App Store и Google Play наблюдается резкий рост числа интересных, творческих и инновационных независимых проектов. По данным иксбт.ком, упрощение процессов создания программного обеспечения создало основу для выхода на рынок множества новых приложений. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Бурное развитие технологий искусственного интеллекта ускоряет процесс программирования и позволяет даже неопытным пользователям найти свое место в экосистеме приложений. В первом квартале текущего года было зафиксировано увеличение выпуска новых приложений по всему миру на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в магазине Apple iOS этот показатель оказался еще выше и составил 80 процентов.

Что вызывает бум новых приложений?

Наряду с расширением рынка существуют опасения, что App Store может переполниться программами низкого качества или чисто рекламного характера. Тем не менее, по-прежнему находится немало интересных приложений, заслуживающих внимания потребителей. Хотя большинство из них используют возможности искусственного интеллекта за кулисами, они открыто не позиционируют себя как «на базе искусственного интеллекта».

Одним из таких заслуживающих внимания новых приложений является Албо. Это приложение, ранее известное как Сортд, станет настоящей находкой для пользователей, которые привыкли сохранять контент из социальных сетей, но потом забывают о нем. Основная идея приложения заключается в том, чтобы позволить пользователям перенаправлять ссылки на видео из TikTok, Instagram Рил или YouTube в приложение.

Как работает приложение Албо?

Албо автоматически считывает всю информацию по ссылке, сортирует ее для пользователя и сохраняет. Самое главное, что даже если автор исходного контента впоследствии удалит видео, пост и все связанные с ним заметки сохранятся в самом приложении. Программа успешно работает не только с социальными сетями, но и с различными веб-браузерами и скриншотами.

Данный продукт создан лондонской студией Те Фил Гуд Проджект, специализирующейся на технологиях, которые не утомляют пользователей бесцельным времяпрепровождением в сети, а наоборот, вдохновляют. Базовыми функциями приложения можно пользоваться бесплатно, а дополнительные возможности предоставляются по подписке.

App StoreТехнологииИскусственный интеллектПриложенияСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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