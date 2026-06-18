Стартап Пикси представил интерактивных АР-персонажей для iMessage

В мире цифрового общения эпоха стикеров, ГИФ-изображений и простых эмодзи постепенно уходит. Стартап Пикси запустил новое иОС-приложение для пользователей iMessage, которое превращает сообщения в интерактивный опыт дополненной реальности (АР). С помощью этой технологии пользователи могут отправлять друг другу не просто текст, а виртуальных персонажей на базе AI, которые оживают через камеру iPhone. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает дает.

Главное отличие приложения Пикси заключается в том, что АР-персонажи в нем — это не просто статические изображения, а цифровые существа, которые воспринимают окружающую среду и могут реагировать в режиме реального времени. Например, виртуальный кот отреагирует на появление в комнате настоящей собаки. По данным издания TechCrunch, все визуальные и аудиопроцессы обрабатываются непосредственно на устройстве для обеспечения конфиденциальности пользователя.

Слияние AI и АР

Основатель проекта, бывший сотрудник Apple и студии ДреамВоркс Аниматион Марк Драммонд отметил, что приложение создано для того, чтобы привнести в цифровые беседы чувство живого присутствия и искренности. Вместо обычного поздравления с днем рождения пользователь может отправить другу виртуального персонажа в качестве интерактивного подарка. Это позволяет установить особую эмоциональную связь даже на расстоянии.

В продемонстрированной версии приложения стало известно, что виртуальный кот может менять свое поведение в зависимости от мимики пользователя. Если пользователь улыбается, персонаж замечает это и завершает свое выступление. На данный момент пользователям доступны следующие возможности:

Персонажи робота и кота, реагирующие на голос и движение;

Интерактивный персонаж-конверт, который преследует пользователя;

Игры, такие как «крестики-нолики» и «бей крота», в среде АР.

Планы на будущее и сотрудничество с брендами

Команда Пикси планирует значительно увеличить количество персонажей в будущем. Цель — создать открытую платформу, где крупные студии, бренды и независимые авторы смогут размещать своих героев. Предполагается использовать этот метод в качестве маркетингового инструмента при премьерах новых фильмов или презентациях продуктов. Например, бренд М&Ms мог бы рекламировать свой новый вкус именно через таких интерактивных персонажей.

Кроме того, стартап работает над тем, чтобы дать пользователям возможность создавать своих собственных персональных виртуальных героев. По словам Марка Драммонда, эта технология станет новым форматом общения, который заменит старые электронные открытки и полностью задействует возможности iPhone. Сейчас приложение доступно для скачивания в App Store.