Microsoft изменила решение: 8 GB оперативной памяти признаны достаточными для Windows 11

·3·Технологии
Microsoft изменила решение: 8 GB оперативной памяти признаны достаточными для Windows 11

Корпорация Microsoft обновляет свои официальные рекомендации по техническим требованиям, необходимым для стабильной работы операционной системы Windows 11. Компания теперь признает, что 8 GB оперативной памяти (RAM) вполне достаточно для повседневных задач. Это решение было принято после продолжительных споров между пользователями и экспертами. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, технологический гигант в своем руководстве по выбору устройств Surface четко разделил требования для Windows 11 и функций искусственного интеллекта Copilot+. Согласно документу, объема 8 GB RAM достаточно для простых процессов, таких как работа в браузере, просмотр видео, чтение и использование офисных приложений.

Однако для тех, кто планирует активно использовать возможности искусственного интеллекта, требования остались высокими. Для запуска функций категории Copilot+ PC компьютер должен иметь минимум 16 GB оперативной памяти и SSD накопитель объемом 256 GB. Это объясняется тем, что алгоритмы AI требуют значительных ресурсов.

Маркетинг и недовольство пользователей

Интересно, что ранее Microsoft называла 16 GB оперативной памяти минимальным стандартом для современных компьютеров. Однако это заявление вызвало возмущение многих пользователей, так как значительную часть рынка все еще составляют ноутбуки с 8 GB памяти. После критики компания была вынуждена удалить опубликованную статью.

В настоящее время Microsoft продолжает продавать свои Surface Laptop 13, Surface Pro 12 и некоторые коммерческие модели Surface Laptop с 8 GB RAM. Если бы компания строго установила 16 GB в качестве обязательного стандарта, эти продукты могли бы оказаться «устаревшими» или «слабыми».

Эта новость имеет большое значение и для рынка Узбекистана. Причина в том, что большинство ноутбуков, продаваемых в местных магазинах, оснащены именно 8 GB оперативной памяти. Новая рекомендация Microsoft позволит владельцам таких устройств спокойно работать в Windows 11, за исключением возможных ограничений при использовании новейших функций AI.

Microsoft официально объявила 2026 год «Годом персональных компьютеров с искусственным интеллектом». Ожидается, что возможности Copilot будут расширяться, что со временем все равно приведет к росту требований к аппаратному обеспечению. А пока обычным пользователям нет необходимости спешить с обновлением своих устройств.

MicrosoftWindows 11CopilotТехнологииSurface
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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