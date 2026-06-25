Рипплинг будет контролировать эффективность расходов на искусственный интеллект

·24·Технологии
Рипплинг будет контролировать эффективность расходов на искусственный интеллект

Основатель компании Рипплинг Паркер Конрад запускает новый тренд в мире бизнеса: теперь компании смогут в режиме реального времени отслеживать, насколько эффективно их сотрудники используют инструменты искусственного интеллекта (AI). Новая платформа Рипплинг Дата Cloud призвана произвести революцию не только в управлении персоналом, но и в сфере анализа больших данных (дата аналйтикс). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

В настоящее время многие предприятия используют набор из нескольких различных сервисов, таких как Snowflake, Таблеау или дбт Лабс, для хранения и анализа данных. По мнению Конрада, пришло время объединить эту сложную цепочку в одну систему. Он представляет свою платформу как единую экосистему, которая понимает иерархию и внутреннюю структуру компании. Об этом пишет издание иксбт.ком, опираясь на данные Паркера Конрада из его офиса в Сан-Франциско.

Затраты на AI и неожиданные результаты

Конрад привел интересный пример на базе своей собственной компании. Выяснилось, что некоторые сотрудники настолько активно использовали АИ-инструменты, такие как Claude, для личного планирования, что их ежегодные расходы достигли 30 000 долларов. Хотя сотрудники делали это с целью повышения продуктивности, для компании такие высокие затраты не оправдались. Рипплинг Дата Cloud помогает выявлять именно такие скрытые расходы.

Анализ деятельности инженеров по программному обеспечению также выявил неожиданные факты. Сравнив журналы использования Anthropic и данные GitHub, стало понятно, какой разработчик эффективно использует АИ-инструменты, а кто просто «сжигает» токены впустую. Сотрудники с высокими показателями обычно потребляют много АИ-ресурсов, однако в некоторых случаях наблюдалось сочетание высоких затрат и низкого качества.

Новый этап контроля эффективности

Система также учитывает ошибки в процессе написания кода и работы, которые были отклонены (реджектед) коллегами. Если разработчик создает слишком много кода с помощью AI, но его команда вынуждена постоянно переделывать этот код, значит, АИ-инструмент выдает некачественный продукт. Паркер Конрад называет это «слоп» (мусор) и предлагает немедленно сокращать лимиты расходов на AI для таких сотрудников.

Возможности Рипплинг Дата Cloud не ограничиваются только AI. Платформа связывает данные Salesforce с графиком работы сотрудников, показывая, какие команды испытывают трудности при работе с клиентами. Например, анализ показал, что у сотрудников отдела путешествий в два раза больше нерешенных заявок (тикетс), чем у других отделов, что свидетельствует о нехватке кадров.

В то время как на рынке Узбекистана ускоряется цифровая трансформация, подобные аналитические инструменты становятся крайне важными для крупных корпораций. Руководители компаний теперь смогут не только инвестировать в AI, но и четко видеть, какой результат приносит каждый потраченный доллар. Система Рипплинг также обладает функцией автоматического уведомления менеджера или приостановки использования сервиса при превышении установленного лимита расходов.

RipplingИскусственный ИнтеллектБизнес-аналитикаParker ConradТехнологии
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Nodirbek Razzokov
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