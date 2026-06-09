Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч

·10·Технологии
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч

В сети появились фотографии и технические характеристики смартфона Honor Кс80 Pro Max, официальный анонс которого ожидается в июне. Главной особенностью устройства стал аккумулятор емкостью 11 000 мА·ч, что является одним из самых высоких показателей среди известных производителей. При этом новинка сохраняет относительно тонкий корпус и технологию быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно утечкам, смартфон получит ОЛЭД-дисплей диагональю 6,8 дюйма с очень тонкими рамками. Разрешение экрана составит 2788 кс 1280 пикселей (1,5К). В основе устройства лежит новый чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Ген 5, представленный в мае. Ожидается, что Honor Кс80 Pro Max станет первым в мире смартфоном на этой платформе.

На опубликованных изображениях показана версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, работающая под управлением МагикОС 10 на базе Android 16. Также сообщается о защите корпуса от воды и повышенной ударопрочности.

Задняя панель смартфона выполнена из экокожи и имеет двухцветный дизайн с акцентом оранжевого цвета. На задней стороне расположен крупный круглый блок камер, который, по предварительным данным, включает основной датчик разрешением 50 Мп.

HonorСмартфонТехнологииАккумуляторSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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