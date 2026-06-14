Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5

Последнее обновление программного обеспечения One UI 8.5, выпущенное южнокорейской компанией Samsung, принесло неожиданные неприятности владельцам смартфонов серии Galaxy С23. Вместо новых функций и оптимизации системы многие пользователи жалуются на появление технических дефектов на экранах своих устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно информации, предоставленной известным инсайдером Абхишеком Ядавом, пользователи, установившие обновление, отмечают появление вертикальных зеленых и розовых линий на дисплее. Эта проблема не нова для флагманов Samsung, однако тот факт, что она приобрела массовый характер именно после обновления ПО, вызывает обеспокоенность общественности.

Стоимость замены экрана и сервисное обслуживание

На данный момент проблема наблюдается не на всех устройствах, однако ремонт смартфонов с таким дефектом может обойтись довольно дорого. По имеющимся данным, сервисные центры требуют около 205 долларов США за замену экрана на устройствах с истекшим гарантийным сроком.

Как пишет издание иксбт.ком, некоторые пользователи отмечали появление подобных линий еще до установки One UI 8.5. Это свидетельствует о том, что проблема может заключаться не только в программном обеспечении, но и в неспособности аппаратной части справиться с нагрузкой новой системы.

Кроме того, группа пользователей, установивших обновление, сообщила о значительном сокращении времени автономной работы смартфона, то есть батарея разряжается быстрее. Подобные ситуации обычно возникают из-за мелких ошибок в новой версии системы и, как ожидается, будут устранены в последующих исправлениях.

Рекомендации экспертов

Специалисты советуют владельцам моделей Galaxy С23, Galaxy С23+ и Galaxy С23 Ultra пока не спешить с установкой обновления. Если ваш смартфон сейчас работает безупречно, лучше подождать официального комментария от компании.

Напомним, что Абхишек Ядав ранее уже доказывал свою надежность, предоставляя точную информацию о смартфонах серии Xiaomi Ми 10Т. Samsung пока не дала официального заявления по данной ситуации, однако рост числа жалоб пользователей может вынудить компанию запустить программу бесплатного ремонта.