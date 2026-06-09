Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5

Хотя операционная система One UI 8.5 от Samsung предлагает множество новых возможностей, некоторые из них, как выяснилось, останутся эксклюзивными только для новой серии Galaxy S26. Это показало сравнительное тестирование четырех поколений флагманов — Galaxy С23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S26 Ultra. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В частности, новый режим съемки с разрешением 24 мегапикселя доступен только в модели Galaxy S26 Ultra. На флагманах прошлых лет эта функция не появится даже после обновления системы. Активировать ее нельзя ни через настройки камеры, ни через приложение Камера Ассистант.

Кроме того, функция Хоризонтал Лок, стабилизирующая горизонт при видеосъемке, также доступна только пользователям Galaxy S26 Ultra. По данным издания СамМобиле, ограничения касаются не только возможностей камеры, но и ряда других нововведений в системе.

В результате владельцы Galaxy С23 Ultra, Galaxy S24 Ultra и даже относительно нового Galaxy S25 Ultra, хотя и получат основную часть интерфейса One UI 8.5, не смогут в полной мере воспользоваться самыми передовыми технологиями от Samsung. Таким образом компания стимулирует пользователей к покупке новых устройств.