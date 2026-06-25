Цены на процессоры AMD резко упали: Ryzen 5 9600X и 7600X стали доступнее

На фоне усиления конкуренции на глобальном рынке процессоров цены на популярные 6-ядерные модели компании AMD значительно снизились. На крупных торговых площадках США были зафиксированы рекордно низкие цены на Ryzen 5 9600X нового поколения и прошлогодний Ryzen 5 7600X. Это стало отличной возможностью для пользователей, планирующих сборку современного и производительного компьютера. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

По данным ixbt.com, процессор Ryzen 5 9600X, основанный на новейшей архитектуре Zen 5, подешевел со стартовой цены в 280 долларов до 180 долларов. Эта скидка почти в 100 долларов делает данную модель одним из самых привлекательных вариантов среди чипов нового поколения. Процессор имеет 6 ядер и 12 потоков с максимальной частотой 5,4 GHz.

Удобная возможность перехода на платформу AM5

В то же время модель Ryzen 5 7600X, известная своей надежностью, также продолжает дешеветь. Этот чип, который ранее оценивался примерно в 180 долларов, сейчас предлагается за 145 долларов. Данная модель также оснащена 6 ядрами и 12 потоками, а ее максимальная рабочая частота составляет 5,3 GHz. Оба процессора работают на современной платформе AM5, что создает широкие возможности для обновления системы в будущем.

Учитывая высокий спрос на продукцию AMD и на рынке Узбекистана, ожидается, что подобное снижение цен в США окажет влияние и на местный рынок. Обычно изменения на международных рынках отражаются в ценах наших магазинов через несколько недель. Это позволит сократить расходы, особенно для тех, кто собирает игровые компьютеры и станции для графической обработки.

Эксперты отмечают, что такое падение цен связано с конкуренцией с новыми продуктами компании Intel и желанием обновить складские запасы. Серия Ryzen 5 традиционно считалась наиболее сбалансированным решением по соотношению «цена и производительность». Текущие цены сделали этот баланс еще более выгодным.

Основные технические характеристики этих моделей следующие:

Ryzen 5 9600X: 6 ядер, 12 потоков, частота до 5,4 GHz, архитектура Zen 5.

Ryzen 5 7600X: 6 ядер, 12 потоков, частота до 5,3 GHz, архитектура Zen 4.

Обе модели поддерживают оперативную память DDR5 и стандарт PCIe 5.0.