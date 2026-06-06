На Земле началась сильная магнитная буря

Сегодня вечером из-за прибытия на Землю плазменного облака, образовавшегося в результате вспышки класса Кс на Солнце, началась магнитная буря. Об этом сообщается со ссылкой на данные Института прикладной геофизики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно наблюдениям, после полудня по ташкентскому времени сначала была зафиксирована магнитная буря уровня Г1, а через несколько часов явление усилилось до уровня Г2. Специалисты постоянно контролируют ситуацию.

Ранее ученые предупреждали, что после вспышек уровня М9.3, М7.7 и Кс1.0, произошедших 3 июня, в сторону нашей планеты движутся несколько плазменных облаков. Каждое из этих событий сопровождалось выбросом большого количества вещества в космос.

Согласно обновленным расчетам, ожидается, что пятничная буря будет преимущественно уровня Г1 и Г2. Такие геомагнитные колебания могут влиять на работу средств связи и энергосистем, а также на самочувствие людей с проблемами со здоровьем.