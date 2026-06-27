Представлен Oppo Рено 16 ФС: аккумулятор емкостью 6500 mAh и мощные камеры

·41·Технологии
Представлен Oppo Рено 16 ФС: аккумулятор емкостью 6500 mAh и мощные камеры

Компания Oppo, выделяющаяся своим инновационным подходом на рынке смартфонов, официально анонсировала новую модель Рено 16 ФС для европейского рынка. Это устройство отличается от других моделей серии Рено 16 сбалансированными техническими характеристиками и, в особенности, автономностью. Ожидается, что новый гаджет привлечет внимание пользователей не только дизайном, но и современными функциями AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Главное преимущество устройства заключается в его аккумуляторе. Инженерам удалось установить в модель Рено 16 ФС огромную батарею емкостью 6500 mAh. Этот показатель является редкостью для смартфонов среднего и высокого сегментов на сегодняшний день. Кроме того, устройство поддерживает технологию быстрой зарядки СуперВУК мощностью 45 Вт, что позволяет пользователю оставаться на связи долгое время.

Экран и производительность

Oppo Рено 16 ФС оснащен 6,57-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с разрешением 2372 кс 1080 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Hz, а пиковая яркость достигает 1400 кд/м2. 10-битная система цветопередачи обеспечивает более живое и естественное изображение. Оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, придает устройству современный вид.

Внутри смартфона расположен процессор MediaTek Dimensity 7300 Энергй. Что касается памяти, производитель предлагает 8 GB оперативной (ЛПДДР4Кс) и 512 GB постоянной (UFS 3.1) памяти. Стоит отметить, что пользователи могут расширить объем памяти с помощью карт микроСД. В качестве программного обеспечения выбран интерфейс КолорОС 16 на базе Android.

Камера и дополнительные функции

Для любителей фотографии Рено 16 ФС предоставляет широкие возможности. На задней панели смартфона расположены три модуля:

  • основной датчик на 50 Мп (с оптической стабилизацией — ОИС);
  • ультраширокоугольный объектив на 8 Мп;
  • телеобъектив на 50 Мп (с ОИС и возможностью зума).
Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп с системой автофокуса. Важно, что и основная, и фронтальная камеры способны записывать видео в формате 4К с частотой 30 кадров в секунду. Это идеальный вариант для создателей качественного контента для социальных сетей.

По данным иксбт.ком, смартфон защищен от воды и пыли по стандарту ИП68. Также в устройстве присутствуют стереодинамики, NFC, Bluetooth 5.4 и поддержка еСИМ. Специальная кнопка Снап Кей AI обеспечивает быстрый доступ к функциям искусственного интеллекта. На европейском рынке эта модель оценивается примерно в 649 евро и будет продаваться в цветах Пурпле Блак и Поп Вхите.

OppoReno 16 FSСмартфонТехнологииAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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