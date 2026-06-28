Starlink Мобиле запускается в Монголии: смартфоны подключатся напрямую к спутникам

Компания SpaceX под руководством Илона Маска официально объявила о внедрении сервиса Starlink Мобиле на территории Монголии. Эта технология позволяет обычным смартфонам выходить на связь напрямую со спутниками без каких-либо дополнительных устройств. Ожидается, что этот шаг положит начало новой эре в глобальных телекоммуникациях, так как теперь появится возможность пользоваться мобильной сетью даже в районах, где отсутствуют вышки связи. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, данный проект реализуется в сотрудничестве с местным оператором связи Монголии — ГМобиле. Особенность технологии Starlink Мобиле заключается в том, что пользователям не нужно покупать специальные антенны или дорогостоящее оборудование. Обычные смартфоны стандарта ЛТЭ под открытым небом смогут принимать спутниковые сигналы, что станет жизненно важным решением для жителей отдаленных регионов.

Цифровая революция для удаленных территорий

Монголия отличается бескрайними степями и низкой плотностью населения. Поэтому сервис Starlink Мобиле в первую очередь ориентирован на пастухов, работников горнодобывающей промышленности и специалистов, действующих в отдаленных районах. В местах, куда не дотягиваются традиционные вышки мобильной связи, теперь будет обеспечена стабильная работа мессенджеров и основных мобильных приложений.

Технология гарантирует базовую связь в так называемых «мертвых зонах», где наземная инфраструктура полностью отсутствует. Это беспрецедентная возможность не только для повседневного общения, но и для связи со спасательными службами в чрезвычайных ситуациях. SpaceX стремится с помощью этого сервиса объединить даже самые отдаленные точки мира в единое цифровое пространство.

Региональное значение и перспективы на будущее

Внедрение этой технологии вызывает большой интерес и для таких стран, как Узбекистан, где много горных и пустынных территорий. Опыт Монголии показывает, что спутниковая связь может быть более эффективной и дешевой альтернативой прокладке дорогостоящих кабелей или строительству вышек в высоких горах. Хотя на данный момент сервис ограничен базовым обменом текстовыми сообщениями и данными, в будущем планируется повышение качества голосовых вызовов.

Запуск проекта Starlink Мобиле станет достойным конкурентом СОС-сервисам через спутник от таких гигантов, как Apple и Google, на глобальном рынке. Однако проект Маска выделяется своим масштабом и ориентацией на массовое использование. Правительство Монголии планирует с помощью этого партнерства развивать цифровую экономику страны и обеспечить доступ к информационным технологиям для всех слоев населения.