Подробности Гранд Тефт Ауто ВИ: мир игры и новые технологии

·53·Технологии
Подробности Гранд Тефт Ауто ВИ: мир игры и новые технологии

Стали известны новые подробности об игре Гранд Тефт Ауто ВИ (GTA 6), которую с нетерпением ждут геймеры по всему миру. Ожидается, что этот проект от студии Рокстар Гамес получит самую масштабную и детализированную карту не только в истории компании, но и во всей игровой индустрии. Данные, утекшие от одного из крупных магазинов Бразилии, позволяют представить технические возможности и сюжетные линии игры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

События игры развернутся в штате Леонида, в центре которого находится знакомый всем город Вике Китй. Разработчики максимально реалистично воссоздали локации: от улиц, залитых неоновым светом, до опасных болот и многолюдных пляжей. По данным иксбт.ком, каждый уголок игрового мира тщательно проработан, чтобы обеспечить игроку полную свободу действий.

Персонажи и игровой процесс

Сюжет GTA 6 строится вокруг первой в истории серии криминальной пары — Джейсона и Люсии. Игроки смогут переключаться между этими персонажами в режиме реального времени. Эта особенность особенно полезна при выполнении сложных спланированных ограблений, требующих высокого уровня координации. Каждый герой обладает уникальными способностями, что напрямую влияет на прохождение миссий и тактические подходы.

Еще одним важным нововведением стала система НПК (неигровых персонажей) на базе AI. Теперь прохожие обладают собственными моделями поведения и могут провоцировать случайные события на карте. Также усилена интеграция социальных сетей: через мобильные телефоны героев можно в реальном времени смотреть популярные видео, следить за знаменитостями Вике Китй и находить скрытые задания именно через соцсети.

Технические возможности и финансовый успех

Рокстар Гамес совершила огромный скачок и в техническом плане. В игре применена передовая технология Ray Tracing для глобального освещения и динамическая система погоды. Сильные штормы и смена времени суток влияют не только на визуал, но и на физику и игровой процесс. Проект оптимизирован для консоли ПС5 Pro, что обеспечит изображение высокого разрешения и стабильную частоту кадров.

Хотя игра еще официально не поступила в продажу, ее финансовые показатели поражают. Согласно данным, количество предзаказов GTA 6 превысило 39 миллионов копий. Это принесло создателям игры более 3 миллиардов долларов еще до премьеры. Эти цифры демонстрируют колоссальный интерес к проекту и то, что он уже в несколько раз окупил свои затраты.

  • огромный открытый мир штата Леонида;
  • переключение между Джейсоном и Люсией в реальном времени;
  • поиск заданий через социальные сети;
  • специальная оптимизация для ПС5 Pro и Ray Tracing.

GTA 6Rockstar GamesVice CityPlayStation 5 ProLeonida
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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