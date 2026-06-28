Чудо старых технологий: ОС Windows 11 запустили на компьютере с памятью ДДР1

·35·Технологии
Чудо старых технологий: ОС Windows 11 запустили на компьютере с памятью ДДР1

В мире современных технологий, где системные требования операционных систем растут с каждым днем, энтузиаст под псевдонимом Оморес с форума Reddit провел удивительный эксперимент. Он успешно запустил новейшую операционную систему Windows 11 от Microsoft на компьютере с оперативной памятью стандарта ДДР1, выпущенном более 20 лет назад. Этот проект продемонстрировал не только возможности старых устройств, но и гибкость программного обеспечения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В качестве основы для эксперимента была выбрана материнская плата АСРок КонРое865ПЭ. Эта плата в свое время выделялась поддержкой процессоров Intel Коре 2 Дуо и Коре 2 Куад, а также работой с памятью ДДР1 и видеокартами с интерфейсом АГП. В качестве центрального процессора системы послужил легендарный Intel Коре 2 Куад К6600, а за графическую мощность отвечала видеокарта АТИ Radeon ХД 4650 АГП. По данным иксбт.ком, работа современной системы на таком старом железе казалась многим специалистам почти невозможной.

Самой большой сложностью в ходе проекта стало принуждение видеокарты к корректной работе. Для решения этой проблемы Оморес специально адаптировал 64-битные драйверы АТИ, выпущенные в 2012 году для Windows 7. В результате интерфейс АГП 8кс заработал на полную мощность, и появилась возможность аппаратного декодирования видео в формате Х.264. Это обеспечило плавную работу графического интерфейса системы.

Стабильность и неожиданные результаты

На опубликованных автором видеозаписях видно, что Windows 11 без проблем открывает современные браузеры, воспроизводит видео высокого качества и даже успешно проходит несколько 3Д-бенчмарк тестов. Самое удивительное, что этот «старичок» смог запустить даже игру Крйсис, которая в свое время была знаменита своими системными требованиями. «Самое приятное то, что система работает абсолютно стабильно», — отмечает автор проекта.

Многих естественно интересует, как были обойдены ограничения УЭФИ и ТПМ 2.0, которые требует Windows 11. По объяснению Оморес, основным фактором успеха стало не железо, а выбранная версия операционной системы. Издание Windows 11 ИоТ официально поддерживает компьютеры с классической системой БИОС. Поэтому отсутствие модуля УЭФИ не стало препятствием для установки и использования системы.

Этот эксперимент может быть интересен и для таких регионов, как Узбекистан, где старая техника все еще широко используется. Хотя использование в таком виде не очень эффективно для повседневных задач, оно показывает, что пределы совместимости устаревших компьютеров с программным обеспечением еще не исчерпаны. Проект доказал, что современные ОС при правильном подходе могут «жить» даже на 20-летних «железяках».

В заключение можно сказать, что этот проект имеет скорее научно-инженерный интерес, чем практическую пользу. Он еще раз напомнил любителям технологий о возможности обхода ограничений и дарения новой жизни старым устройствам. Столь необычный союз Windows 11 и памяти ДДР1, несомненно, будет долго обсуждаться в ИТ-сообществе.

Windows 11DDR1MicrosoftТехнологииКомпьютеры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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