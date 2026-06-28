Boeing и DARPA готовят авиационную революцию: самолет Кс-65 готовится к взлету

Ожидается, что традиционные системы управления, остававшиеся неизменными в мире авиации десятилетиями, будут заменены совершенно новой технологией. Специалисты Aurora Флигхт Скиенкес, дочерней компании Boeing, в сотрудничестве с агентством DARPA приступили к установке крыльев на экспериментальный беспилотный аппарат Кс-65. Этот проект может полностью изменить способ маневрирования самолетов в воздухе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основная цель проекта Кс-65 — испытание технологии активного управления потоком воздуха, известной как Активе Флов Контрол (АФК). По данным иксбт.ком, эта система позволяет управлять самолетом без традиционных механических частей, таких как элероны, закрылки или рули направления. Это решение обещает стать фундаментальным сдвигом в авиационном инжиниринге.

Управление с помощью воздушного потока

Принцип работы новой технологии весьма интересен: через 14 специальных сопел, установленных на крыльях самолета, выпускается сжатый поток воздуха. Эти потоки изменяют аэродинамическое давление вокруг самолета, что позволяет управлять его направлением. Это сокращает или полностью устраняет необходимость в движущихся механических частях.

На начальных этапах испытаний Кс-65 сохранит и свои традиционные поверхности управления. Это позволит инженерам сравнивать новую систему АФК с классическими методами и оценивать ее эффективность в режиме реального времени. В дальнейшем планируется, что самолет будет летать исключительно с помощью воздушных потоков.

Технические характеристики и будущее проекта

Беспилотный аппарат Кс-65 имеет специфический дизайн: его крылья имеют форму ромба (диамонд-винг), он оснащен двумя вертикальными килями и одним реактивным двигателем. Технические параметры устройства следующие:

Размах крыльев: примерно 9 метров;

Максимальный взлетный вес: 3,2 тонны;

Количество управляющих сопел: 14 штук.

Проект разрабатывается с 2020 года и активно финансируется Министерством обороны США. В частности, в 2024 финансовом году на эту программу было выделено 63 миллиона долларов. Несмотря на некоторое смещение сроков, специалисты планируют провести первые летные испытания в 2027 году.

Отказ от движущихся деталей значительно снижает общий вес самолета и улучшает его аэродинамику. Кроме того, отсутствие сложных механических систем упрощает техническое обслуживание и повышает надежность конструкции. Если испытания Кс-65 завершатся успешно, в будущем мы сможем увидеть самолеты «без движущихся крыльев» не только в военной, но и в гражданской авиации.