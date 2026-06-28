Boeing и DARPA готовят авиационную революцию: самолет Кс-65 готовится к взлету

·30·Технологии
Boeing и DARPA готовят авиационную революцию: самолет Кс-65 готовится к взлету

Ожидается, что традиционные системы управления, остававшиеся неизменными в мире авиации десятилетиями, будут заменены совершенно новой технологией. Специалисты Aurora Флигхт Скиенкес, дочерней компании Boeing, в сотрудничестве с агентством DARPA приступили к установке крыльев на экспериментальный беспилотный аппарат Кс-65. Этот проект может полностью изменить способ маневрирования самолетов в воздухе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основная цель проекта Кс-65 — испытание технологии активного управления потоком воздуха, известной как Активе Флов Контрол (АФК). По данным иксбт.ком, эта система позволяет управлять самолетом без традиционных механических частей, таких как элероны, закрылки или рули направления. Это решение обещает стать фундаментальным сдвигом в авиационном инжиниринге.

Управление с помощью воздушного потока

Принцип работы новой технологии весьма интересен: через 14 специальных сопел, установленных на крыльях самолета, выпускается сжатый поток воздуха. Эти потоки изменяют аэродинамическое давление вокруг самолета, что позволяет управлять его направлением. Это сокращает или полностью устраняет необходимость в движущихся механических частях.

На начальных этапах испытаний Кс-65 сохранит и свои традиционные поверхности управления. Это позволит инженерам сравнивать новую систему АФК с классическими методами и оценивать ее эффективность в режиме реального времени. В дальнейшем планируется, что самолет будет летать исключительно с помощью воздушных потоков.

Технические характеристики и будущее проекта

Беспилотный аппарат Кс-65 имеет специфический дизайн: его крылья имеют форму ромба (диамонд-винг), он оснащен двумя вертикальными килями и одним реактивным двигателем. Технические параметры устройства следующие:

  • Размах крыльев: примерно 9 метров;
  • Максимальный взлетный вес: 3,2 тонны;
  • Количество управляющих сопел: 14 штук.
Проект разрабатывается с 2020 года и активно финансируется Министерством обороны США. В частности, в 2024 финансовом году на эту программу было выделено 63 миллиона долларов. Несмотря на некоторое смещение сроков, специалисты планируют провести первые летные испытания в 2027 году.

Отказ от движущихся деталей значительно снижает общий вес самолета и улучшает его аэродинамику. Кроме того, отсутствие сложных механических систем упрощает техническое обслуживание и повышает надежность конструкции. Если испытания Кс-65 завершатся успешно, в будущем мы сможем увидеть самолеты «без движущихся крыльев» не только в военной, но и в гражданской авиации.

BoeingDARPAАвиацияТехнологииX-65
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Harbin Xinguang представила компактную лазерную систему, уничтожающую дроны за несколько секундHarbin Xinguang представила компактную лазерную систему, уничтожающую дроны за несколько секундСегодня, 05:51Чудо старых технологий: ОС Windows 11 запустили на компьютере с памятью ДДР1Чудо старых технологий: ОС Windows 11 запустили на компьютере с памятью ДДР1Сегодня, 04:58NASA создает космическую заправочную станцию: первые испытания прошли успешноNASA создает космическую заправочную станцию: первые испытания прошли успешноСегодня, 02:21Instagram позволит пользователям лично управлять алгоритмом рекомендацийInstagram позволит пользователям лично управлять алгоритмом рекомендацийСегодня, 02:21Космический спор Илона Маска и Масаёси Сона: нужны ли орбитальные дата-центрыКосмический спор Илона Маска и Масаёси Сона: нужны ли орбитальные дата-центрыСегодня, 01:55Подробности Гранд Тефт Ауто ВИ: мир игры и новые технологииПодробности Гранд Тефт Ауто ВИ: мир игры и новые технологииСегодня, 00:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер