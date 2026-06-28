Компания Гови представила новый Смарт Нуггет Ice Макер Pro для любителей напитков

Бренд Гови, занявший свое место на рынке гаджетов для умного дома, выпустил в продажу свой очередной инновационный продукт — ледогенератор Смарт Нуггет Ice Макер Pro. Это устройство предназначено для потребителей, которые устали от обычных кубиков льда и предпочитают мягкий, удобный для жевания лед в форме «наггетсов», как в ресторанах. Премиальный гаджет стоимостью 500 долларов США обещает вывести процесс приготовления повседневных напитков на уровень настоящего люкса. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Основным преимуществом устройства ГовиЛифе Смарт Нуггет Ice Макер Pro является его скорость. По заявлению производителя, ледогенератор готовит первые кусочки льда всего через шесть минут после запуска. Общая мощность устройства позволяет производить почти 27 кг (60 фунтов) льда в сутки. Внутренний контейнер вмещает 1,5 кг льда, и система автоматически пополняет его по мере использования.

Умное управление и дистанционные возможности

Этой моделью, оснащенной современными технологиями, можно управлять дистанционно через приложение ГовиХоме. Это позволяет пользователю запустить процесс приготовления льда, находясь за рабочим столом или в дороге. Например, если дать команду через смартфон перед приготовлением утреннего кофе, к моменту прихода на кухню свежий лед будет готов. Также через приложение можно в режиме реального времени отслеживать уровень заполнения контейнера.

Устройство интегрировано не только с мобильным приложением, но и с голосовыми помощниками. С помощью простых голосовых команд через системы Алекса и Google Assistant можно запустить или остановить производство льда. Это очень удобное решение, когда вы заняты другими делами на кухне. Инженеры Гови также уделили особое внимание уровню шума, внедрив технологию AI НоисеГуард.

Эта технология помогает удерживать уровень шума устройства в пределах 40 дБ. Система автоматически выполняет циклы разморозки (дефростинг), снижая лишний шум и обеспечивая бесперебойную работу. Хотя в процессе работы устройство издает легкое гудение, в повседневной жизни оно не является отвлекающим или раздражающим.

Дизайн и эстетические аспекты

Еще одна характерная черта бренда Гови — гибкая система освещения. Смарт Нуггет Ice Макер Pro оснащен РГБ-подсветкой внутреннего контейнера. Пользователи могут выбирать различные цвета и режимы через приложение, включая режим «кйберпунк», создающий футуристическую атмосферу. Это превращает гаджет из простого бытового прибора в интересный элемент интерьера.

Однако перед покупкой стоит обратить внимание на габариты устройства. С высотой и шириной около 43 сантиметров этот ледогенератор занимает довольно много места на кухонной столешнице. Вес устройства превышает 22 кг, что может быть неудобно для компактных кухонь. Несмотря на это, его современный и гладкий дизайн впишется в любой современный стиль интерьера.

В заключение можно сказать, что, по данным иксбт.ком, это устройство предназначено для людей, которые не довольствуются обычным льдом и уделяют особое внимание культуре приготовления напитков. Несмотря на довольно высокую цену, предлагаемый комфорт и «умные» функции делают его одной из самых мощных моделей в своем классе.