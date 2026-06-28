Компания Гови представила новый Смарт Нуггет Ice Макер Pro для любителей напитков

·29·Технологии
Компания Гови представила новый Смарт Нуггет Ice Макер Pro для любителей напитков

Бренд Гови, занявший свое место на рынке гаджетов для умного дома, выпустил в продажу свой очередной инновационный продукт — ледогенератор Смарт Нуггет Ice Макер Pro. Это устройство предназначено для потребителей, которые устали от обычных кубиков льда и предпочитают мягкий, удобный для жевания лед в форме «наггетсов», как в ресторанах. Премиальный гаджет стоимостью 500 долларов США обещает вывести процесс приготовления повседневных напитков на уровень настоящего люкса. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Основным преимуществом устройства ГовиЛифе Смарт Нуггет Ice Макер Pro является его скорость. По заявлению производителя, ледогенератор готовит первые кусочки льда всего через шесть минут после запуска. Общая мощность устройства позволяет производить почти 27 кг (60 фунтов) льда в сутки. Внутренний контейнер вмещает 1,5 кг льда, и система автоматически пополняет его по мере использования.

Умное управление и дистанционные возможности

Этой моделью, оснащенной современными технологиями, можно управлять дистанционно через приложение ГовиХоме. Это позволяет пользователю запустить процесс приготовления льда, находясь за рабочим столом или в дороге. Например, если дать команду через смартфон перед приготовлением утреннего кофе, к моменту прихода на кухню свежий лед будет готов. Также через приложение можно в режиме реального времени отслеживать уровень заполнения контейнера.

Устройство интегрировано не только с мобильным приложением, но и с голосовыми помощниками. С помощью простых голосовых команд через системы Алекса и Google Assistant можно запустить или остановить производство льда. Это очень удобное решение, когда вы заняты другими делами на кухне. Инженеры Гови также уделили особое внимание уровню шума, внедрив технологию AI НоисеГуард.

Эта технология помогает удерживать уровень шума устройства в пределах 40 дБ. Система автоматически выполняет циклы разморозки (дефростинг), снижая лишний шум и обеспечивая бесперебойную работу. Хотя в процессе работы устройство издает легкое гудение, в повседневной жизни оно не является отвлекающим или раздражающим.

Дизайн и эстетические аспекты

Еще одна характерная черта бренда Гови — гибкая система освещения. Смарт Нуггет Ice Макер Pro оснащен РГБ-подсветкой внутреннего контейнера. Пользователи могут выбирать различные цвета и режимы через приложение, включая режим «кйберпунк», создающий футуристическую атмосферу. Это превращает гаджет из простого бытового прибора в интересный элемент интерьера.

Однако перед покупкой стоит обратить внимание на габариты устройства. С высотой и шириной около 43 сантиметров этот ледогенератор занимает довольно много места на кухонной столешнице. Вес устройства превышает 22 кг, что может быть неудобно для компактных кухонь. Несмотря на это, его современный и гладкий дизайн впишется в любой современный стиль интерьера.

В заключение можно сказать, что, по данным иксбт.ком, это устройство предназначено для людей, которые не довольствуются обычным льдом и уделяют особое внимание культуре приготовления напитков. Несмотря на довольно высокую цену, предлагаемый комфорт и «умные» функции делают его одной из самых мощных моделей в своем классе.

GoveeУмный ДомГаджетТехнологииКухня
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Термоядерная революция в Канаде: реактор ЛМ26 разогрел плазму до 8 миллионов градусовТермоядерная революция в Канаде: реактор ЛМ26 разогрел плазму до 8 миллионов градусовСегодня, 19:29Китайская компания Лунгсон представила 16-ядерный энергоэффективный процессор 3К3000Китайская компания Лунгсон представила 16-ядерный энергоэффективный процессор 3К3000Сегодня, 18:28Аирбус приступает к разработке самолета нового поколения на замену А320Аирбус приступает к разработке самолета нового поколения на замену А320Сегодня, 17:54Драгонфлй Энергй запатентовала революционный метод производства твердотельных аккумуляторовДрагонфлй Энергй запатентовала революционный метод производства твердотельных аккумуляторовСегодня, 17:20Делта Air Линес нашла способ снизить расход топлива на сотнях самолетов Boeing 737Делта Air Линес нашла способ снизить расход топлива на сотнях самолетов Boeing 737Сегодня, 16:52На Солнце появилось самое крупное пятно 2024 года: как оно повлияет на ЗемлюНа Солнце появилось самое крупное пятно 2024 года: как оно повлияет на ЗемлюСегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч