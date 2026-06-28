Экипаж Artemis II может быть награжден золотой медалью Конгресса США

В Конгресс США был внесен законопроект о награждении членов миссии Artemis II высшей гражданской наградой страны — золотой медалью Конгресса (Конгрессионал Голд Медал). Эта инициатива рассматривается как признание первого за более чем 50 лет полета человечества вокруг Луны и огромного мужества в освоении космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Данный законопроект был выдвинут сенатором-демократом от штата Аризона, бывшим астронавтом NASA Марком Келли и конгрессменом-республиканцем от Небраски Доном Бейконом. В документе указаны имена астронавтов NASA Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и представителя Канадского космического агентства Джереми Хансена. Двухпартийная поддержка подчеркивает, что эта миссия имеет для США не только научное, но и стратегическое значение.

Историческая миссия и рекордные результаты

Участники миссии Artemis II достигли исторического результата, значительно удалившись от орбиты Земли и облетев обратную сторону Луны. Они установили рекорд, удалившись от Земли на самое большое расстояние в истории пилотируемых полетов — примерно 406 771 километр. Этот показатель свидетельствует о выходе возможностей человечества в космосе на новый этап.

По данным иксбт.ком, в ходе миссии были отмечены не только дистанции, но и технологические достижения. Члены экипажа впервые смогли передать изображения высокого разрешения с лунной орбиты в режиме реального времени. Также была впервые установлена голосовая связь между космическим кораблем и Международной космической станцией (МКС), что служит важным фундаментом для будущих дальних полетов.

Высшая награда и ее значение

Золотая медаль Конгресса считается одной из самых престижных гражданских наград в США, наряду с Президентской медалью Свободы. В области исследования космоса этой чести до сих пор удостоились лишь немногие. Среди них:

герои программы Аполло 11 — Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз;

Джон Гленн, первый американец, совершивший орбитальный полет.

В случае принятия законопроекта экипаж Artemis II станет одной из немногих команд, получивших эту престижную награду коллективно. Также предполагается, что Монетный двор США выпустит бронзовые копии этой медали для коллекционеров, а вырученные средства покроют расходы на производство.

Миссия Artemis II стала важным подготовительным этапом на пути возвращения человечества на Луну и строительства там долгосрочных баз. По мнению членов Конгресса, эта награда является заслуженным почтением героев, которые восстановили лидерство США в космосе после полувекового перерыва и вдохновили новое поколение исследователей.