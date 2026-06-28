В современном мире мы обладаем большим количеством удобств, чем когда-либо, однако редко задумываемся о том, чем мы жертвуем взамен. Известный писатель, дизайнер и академик Иан Богост поднял этот вопрос в своей новой книге «Те Смалл Стуфф: Хов то Леад а Море Гратифйинг Лифе». По его мнению, «технологии удобства», созданные Кремниевой долиной, отдаляют нас от физического мира и эмоциональных удовольствий повседневной жизни. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Эти идеи Богост сформировались после его статьи о механической коробке передач (стик шифт), опубликованной в Те Атлантик. Автор отмечает, что с переходом на электромобили физическая и механическая связь с вождением полностью исчезает. Это не просто потеря технической детали, а часть процесса «дематериализации» — лишения человека физического взаимодействия с окружающей средой.

Столкновение удобства и эмоций

Сегодня двери открываются автоматически, датчики управляют освещением, а смартфоны упрощают все наши дела. В интервью изданию иксбт.ком Иан Богост называет этот процесс потерей «текстуры» жизни, то есть её уникальности. Чем меньше мы сталкиваемся с физикой и материальным миром, тем меньше становится наше чувство удовлетворения от жизни. Технологии изолируют нас от мира, превращая его в простое изображение за экраном.

Писатель признается, что устал от постоянной критики Кремниевой долины. По его мнению, не стоит ждать решения глобальных проблем, таких как капитализм или социальное неравенство. Обычные люди уже сейчас могут снова наполнить свою жизнь смыслом, получая удовольствие от мелочей в повседневности, например, от приготовления простого обеда или физического труда. Этот процесс осуществляется через «мелочи» (те смалл стуфф).

Обаяние повседневной жизни

Богост долгое время задавался вопросом, почему люди так интересуются простыми вещами, такими как тостеры или холодные напитки. По его выводам, простая жизнь очень привлекательна, потому что она дает нам чувство реальности. Цифровой мир, предлагаемый технологическими гигантами, не может дать этого ощущения.

В статье подчеркивается, что эта проблема становится актуальной не только на Западе, но и во всем мире, включая Узбекистан. По мере того как смартфоны и автоматизированные сервисы входят в нашу жизнь, мы отдаляемся от традиционного физического общения и труда. Книга Богост призывает нас остановиться и почувствовать окружающий нас материальный мир.

В заключение можно сказать, что произведение «Те Смалл Стуфф» призывает не к полному отказу от технологий, а к поиску баланса в отношениях с ними. Продукты Apple или Google, обеспечивающие нам комфорт, останутся частью нашей жизни, однако истинное чувство жизни всё равно будет связано с физическим миром.