Samsung укрепляет сотрудничество с Китаем на рынке дисплеев: Те Мун Ро в Пекине

·34·Технологии
Samsung укрепляет сотрудничество с Китаем на рынке дисплеев: Те Мун Ро в Пекине

Южнокорейский технологический гигант Samsung предпринял важный шаг с целью диверсификации цепочки поставок комплектующих для своих продуктов и укрепления связей с ведущими китайскими производителями дисплеев. Глава подразделения Samsung ДКс (Девике еКспериенке) Те Мун Ро отправился с официальным визитом в Китай. Ожидается, что этот визит станет поворотным моментом в будущей стратегии поставок экранов для телевизоров и смартфонов компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным издания ЗДНет Кореа, делегация во главе с Те Мун Ро первым делом посетила производственную линию Б16 компании БОЭ в Чэнду. Этот завод недавно запустил массовое производство ОЛЭД-панелей восьмого поколения, предназначенных для ноутбуков и других гаджетов. Руководство Samsung детально ознакомилось с технологическими процессами и обсудило с руководством БОЭ перспективы дальнейшего сотрудничества.

Примечательно, что в состав делегации вошли преимущественно представители Samsung Висуал Дисплай (подразделение телевизоров), в то время как руководители мобильного подразделения (МКс) в визите не участвовали. Это свидетельствует о том, что в данный момент Samsung фокусирует основное внимание на вопросе поставок дисплейных панелей для телевизоров. Тем не менее, поскольку Те Мун Ро одновременно руководит и мобильным подразделением, БОЭ вполне может предложить свои новые ОЛЭД-технологии и для сегмента смартфонов.

Стратегические переговоры с TCL и КСОТ

Во второй день визита глава Samsung планирует встретиться с руководством корпорации TCL и её дочернего предприятия Чина Стар Оптоелектроникс Течнологй (КСОТ). КСОТ в настоящее время является одним из крупнейших партнеров по поставкам ЛКД-панелей для телевизоров Samsung. Стороны рассмотрят не только поставки дисплеев, но и вопросы контрактного производства.

В повестку переговоров также включен вопрос сотрудничества по развитию операционной системы Тизен, разработанной Samsung. Это показывает, что Samsung стремится более широко распространить свою программную экосистему среди производителей на китайском рынке. Кроме того, ожидается встреча с компанией КВТЭ, производящей материнские платы для телевизоров.

В настоящее время компания БОЭ поставляет ОЛЭД-экраны для смартфонов Samsung среднего сегмента и некоторых моделей Galaxy Watch. Если эти переговоры завершатся успешно, высококачественные панели, произведенные в Китае, могут чаще появляться и во флагманских устройствах Samsung. Это может привести к усилению конкуренции на рынке и снижению себестоимости конечного продукта.

По мнению экспертов, сближение Samsung с китайскими производителями дисплеев связано с экономическими изменениями на глобальном рынке и технологической гонкой. В то время как Samsung Дисплай фокусируется на высокотехнологичных КД-ОЛЭД панелях, сотрудничество с китайскими компаниями в массовом сегменте экономически оправдано. На данный момент Samsung не раскрыла официальных деталей этих переговоров.

SamsungBOETCLДисплеиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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