Революция в мире химии: ученые впервые доказали связь между атомами тория

Исследователи из Манчестерского университета смогли практически доказать важное явление в химии, которое долгое время оставалось теоретическим. Ученые впервые экспериментально подтвердили существование прямой химической связи между атомами тория, который считается тяжелым элементом. Это открытие открывает новую эру в понимании свойств самых сложных и тяжелых металлов периодической таблицы элементов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Химическая связь обычно возникает в результате общего использования электронов между атомами. Однако для таких тяжелых элементов, как торий, доказать этот процесс было крайне сложно. Причина в том, что поведение электронов в таких элементах коренным образом отличается от легких элементов, и их прямое наблюдение считалось почти невозможным. По данным иксбт.ком, для преодоления этого барьера ученые использовали специальный метод квантовой кристаллографии.

Новая методика и распределение электронов

В ходе исследования был применен метод под названием Хиршфелд Atom Рефинемент (ХАР). Эта технология позволила точно «увидеть» распределение электронов в соединениях тяжелых элементов. Исследователи изучили два типа кластеров тория: в первом случае три атома делили один электрон, во втором — два электрона. Метод ХАР, несмотря на сложность системы, успешно зафиксировал признаки химической связи.

Полученные результаты показали, что изменение общего количества электронов напрямую влияет на свойства связи. Самое главное, результаты этого эксперимента полностью совпали с ранее проведенными теоретическими расчетами. Это служит первым прямым доказательством существования связей типа торий-торий.

Значимость и будущее научного открытия

Еще одним важным аспектом данной работы является удобство примененного метода. Метод ХАР объединяет стандартные данные рентгеновской дифракции с квантово-механическими расчетами. Это делает его значительно проще и дешевле традиционных методов анализа электронной плотности. Предыдущие методы требовали сверхвысококачественных кристаллов и сложных лабораторных условий.

По мнению авторов исследования, новый подход поможет изучать не только соединения тория, но и другие сложные материалы, в которых трудно отследить движение электронов. Ожидается, что это открытие в будущем станет важным фундаментом для развития ядерной энергетики, создания новых типов материалов и технологий безопасной работы с радиоактивными элементами.

Для узбекистанских специалистов изучение данной методики также может вывести исследования в области материаловедения и фундаментальной химии на новый уровень. Раскрытие тайн химии тяжелых металлов обещает большие перспективы не только для теоретической науки, но и для прикладной промышленности.