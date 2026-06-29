ИИ не дал ожидаемого результата: Ford вернул в штат опытных инженеров

Автомобильный гигант из США Ford признал, что чрезмерное доверие к искусственному интеллекту и автоматизированным системам не принесло ожидаемого эффекта. Чтобы устранить недостатки в технологических процессах и повысить качество продукции, компания вновь наняла 350 опытных инженеров, включая бывших сотрудников. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщение сообщает.

По данным издания Bloomberg, операционный директор Ford Кумар Галхотра в беседе с журналистами отметил, что автоматизированные системы контроля качества не показали ожидаемых результатов. В связи с этим компания решила «вернуть технических специалистов». Эти эксперты будут заниматься выявлением дефектов в деталях еще до того, как они попадут на заводской конвейер.

Баланс технологий и человеческого опыта

По словам вице-президента Ford по инженерному обеспечению аппаратного обеспечения автомобилей Чарльза Пуна, компания применила ошибочный подход к внедрению AI. «Мы ошибочно полагали, что можем просто внедрить AI, ввести требования к дизайну и получить высококачественный продукт», — говорит он.

Стоит отметить, что Ford не отказывается от планов по использованию AI полностью. Напротив, опытные инженеры, которых называют «gray beard» (седобородые), привлечены для обучения молодых сотрудников и перепрограммирования инструментов AI. Этот шаг направлен на обогащение технологий человеческим опытом.

Эта стратегическая перемена уже начала приносить плоды. По расчетам специалистов Ford, возвращение опытных инженеров позволит сократить расходы в текущем году на 1 миллиард долларов. Усиление контроля качества значительно снизит затраты на ремонт и гарантийное обслуживание автомобилей.

Для справки: бренд Ford занял высокое место среди основных автомобильных брендов в рейтинге JD Power Initial Quality Survey, объявленном на этой неделе. Это свидетельствует о том, что внимание компании к качеству и возвращение к человеческому фактору было правильным решением. На рынке Узбекистана автомобили Ford также занимают свою нишу, и ожидается, что такие глобальные изменения еще больше повысят надежность бренда.