ИИ не дал ожидаемого результата: Ford вернул в штат опытных инженеров

·5·Технологии
ИИ не дал ожидаемого результата: Ford вернул в штат опытных инженеров

Автомобильный гигант из США Ford признал, что чрезмерное доверие к искусственному интеллекту и автоматизированным системам не принесло ожидаемого эффекта. Чтобы устранить недостатки в технологических процессах и повысить качество продукции, компания вновь наняла 350 опытных инженеров, включая бывших сотрудников. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщение сообщает.

По данным издания Bloomberg, операционный директор Ford Кумар Галхотра в беседе с журналистами отметил, что автоматизированные системы контроля качества не показали ожидаемых результатов. В связи с этим компания решила «вернуть технических специалистов». Эти эксперты будут заниматься выявлением дефектов в деталях еще до того, как они попадут на заводской конвейер.

Баланс технологий и человеческого опыта

По словам вице-президента Ford по инженерному обеспечению аппаратного обеспечения автомобилей Чарльза Пуна, компания применила ошибочный подход к внедрению AI. «Мы ошибочно полагали, что можем просто внедрить AI, ввести требования к дизайну и получить высококачественный продукт», — говорит он.

Стоит отметить, что Ford не отказывается от планов по использованию AI полностью. Напротив, опытные инженеры, которых называют «gray beard» (седобородые), привлечены для обучения молодых сотрудников и перепрограммирования инструментов AI. Этот шаг направлен на обогащение технологий человеческим опытом.

Эта стратегическая перемена уже начала приносить плоды. По расчетам специалистов Ford, возвращение опытных инженеров позволит сократить расходы в текущем году на 1 миллиард долларов. Усиление контроля качества значительно снизит затраты на ремонт и гарантийное обслуживание автомобилей.

Для справки: бренд Ford занял высокое место среди основных автомобильных брендов в рейтинге JD Power Initial Quality Survey, объявленном на этой неделе. Это свидетельствует о том, что внимание компании к качеству и возвращение к человеческому фактору было правильным решением. На рынке Узбекистана автомобили Ford также занимают свою нишу, и ожидается, что такие глобальные изменения еще больше повысят надежность бренда.

FordИскусственный ИнтеллектТехнологииИнженерияАвтомобили
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Карта космоса обновлена: телескоп Эуклид получил беспрецедентный снимок центра Млечного ПутиКарта космоса обновлена: телескоп Эуклид получил беспрецедентный снимок центра Млечного ПутиСегодня, 00:28Революция в мире химии: ученые впервые доказали связь между атомами торияРеволюция в мире химии: ученые впервые доказали связь между атомами торияВчера, 23:54Samsung укрепляет сотрудничество с Китаем на рынке дисплеев: Те Мун Ро в ПекинеSamsung укрепляет сотрудничество с Китаем на рынке дисплеев: Те Мун Ро в ПекинеВчера, 23:26Как технологии делают нашу жизнь бессмысленной и скучнойКак технологии делают нашу жизнь бессмысленной и скучнойВчера, 22:21Большой адронный коллайдер остановлен на 4 года: КЭРН готовится разгадать тайны ВселеннойБольшой адронный коллайдер остановлен на 4 года: КЭРН готовится разгадать тайны ВселеннойВчера, 22:21Экипаж Artemis II может быть награжден золотой медалью Конгресса СШАЭкипаж Artemis II может быть награжден золотой медалью Конгресса СШАВчера, 21:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч