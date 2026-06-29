Карта космоса обновлена: телескоп Euclid получил беспрецедентный снимок центра Млечного Пути

Телескоп Euclid, запущенный Европейским космическим агентством (ESA), создал самое детальное на сегодняшний день изображение центра галактики Млечный Путь. Эта огромная мозаика, полученная всего за 26 часов наблюдений, охватывает более 60 миллионов звезд. Данное открытие является не просто астрономическим снимком, но и послужит основной «опорной картой» для поиска экзопланет в будущем. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Благодаря своему широкому полю зрения телескоп Euclid справился с этой сложной задачей за рекордно короткое время. Для сравнения: одной из мощнейших наземных обсерваторий, обсерватории Кека на Гавайях, потребовалось бы почти 2000 часов, чтобы получить изображение такой же глубины. Euclid же завершил эту работу чуть более чем за сутки, охватив за один раз область в 270 раз шире, чем телескоп Hubble.

Новый этап в поиске экзопланет

Полученное изображение имеет революционное значение для поиска новых планет методом гравитационного микролинзирования. Этот метод основан на усилении света далекой звезды под воздействием гравитации другой звезды, находящейся на переднем плане. Если вокруг передней звезды есть планета, она создает характерное изменение в световом сигнале. По данным ixbt.com, почти все из почти 300 экзопланет, обнаруженных за последние 20 лет, были найдены именно в направлении центра галактики.

Как отметил астроном из Парижского института астрофизики Жан-Филипп Бюлье, для таких наблюдений необходимы области с высокой плотностью звезд. Мозаика, созданная Euclid, уже включает 51 известную науке планетарную систему. Эта карта послужит фундаментом для будущего проекта NASA — Nancy Grace Roman Space Telescope.

Важной особенностью новой карты является то, что она фиксирует движение звезд и их исходное состояние. В будущем, когда телескоп Nancy Grace Roman обнаружит событие микролинзирования, ученые смогут, опираясь на данные Euclid, точно рассчитать массу планет и их положение в системе.

Открытие холодных и далеких миров

В отличие от традиционных методов, микролинзирование не ограничивается только горячими и массивными планетами. Оно позволяет находить планеты, вращающиеся на холодных и далеких орбитах за пределами Солнечной системы. Ученые предполагают, что почти каждая звезда в Млечном Пути может иметь хотя бы одну такую планету.

В настоящее время пересматриваются данные о холодных экзопланетах, таких как OGLE-2005-BLG-390Lb, и объектах в двойных звездных системах, попавших в поле зрения Euclid. По словам руководителя проекта Валерии Петтерино, высокоточные изображения, полученные телескопом, станут бесценным источником для изучения движения звезд, структуры пылевых облаков и динамики галактики с течением времени.