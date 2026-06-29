В Калифорнии вступил в силу закон против шумной рекламы

·5·Технологии
В Калифорнии вступил в силу закон против шумной рекламы

В штате Калифорния вступили в силу новые правила для платформ, предоставляющих стриминговые услуги. Теперь этим сервисам строго запрещено делать громкость рекламы выше, чем громкость основного видеоконтента. Данный закон начал действовать с 1 июля и направлен не только на обеспечение комфорта пользователей, но и на регулирование стандартов звука в цифровой среде. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Стоит отметить, что до этого в США существовали аналогичные ограничения для рекламы, транслируемой через эфирное и кабельное телевидение. Однако стриминговые платформы долгое время были исключением из этих правил. Как пишет Ars Technica, крупные платформы пока не предоставили подробной информации о том, какими техническими методами они будут реализовывать требования нового закона.

Защита интересов потребителей

По словам автора законопроекта, сенатора штата Томаса Умберга, эта инициатива была разработана на основе жалоб многих родителей и зрителей. Сенатор подчеркнул, что внезапно громкая реклама не только раздражает, но и приводит к пробуждению маленьких детей, нарушая их режим сна. В современном цифровом веке это расценивается как нарушение прав потребителей.

Хотя этот закон пока действует только на территории штата Калифорния, ожидается, что его влияние будет гораздо шире. По мнению экспертов, стриминговые гиганты предпочтут стандартизировать громкость звука в масштабах всей страны или глобально, чем создавать отдельную техническую систему только для одного штата. Кроме того, ожидается, что аналогичный закон вступит в силу в штате Иллинойс со следующего года.

Возражения представителей индустрии

Не все приветствовали новые правила. В частности, отраслевые группы, такие как Motion Picture Association of America и Streaming Innovation Alliance, выступили против этого законопроекта. По их мнению, стриминговые сервисы уже работают над этой проблемой, и государственное вмешательство было излишним. Также они указывают на то, что контент звучит по-разному на различных устройствах — смартфонах, планшетах и телевизорах.

Для пользователей из Узбекистана эта новость также имеет актуальное значение. На местном рынке при использовании YouTube или других стриминговых сервисов часто наблюдается резкое повышение громкости рекламы. Подобные законодательные изменения в США со временем могут повлиять на общие алгоритмы и стандарты глобальных платформ, в результате чего рекламные ролики по всему миру перестанут раздражать.

На данный момент Netflix, Disney+ и другие крупные сервисы начали процесс адаптации к новым правилам. Если этот опыт окажется успешным, несомненно, в сфере цифровой рекламы начнется новая эра, а пользовательский опыт (UX) значительно улучшится.

СтримингРекламаКалифорнияТехнологииЗаконодательство
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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