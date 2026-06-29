Компания Маченике представила доступный мини-ПК с поддержкой Кйберпунк 2077

·35·Технологии
Компания Маченике представила доступный мини-ПК с поддержкой Кйберпунк 2077

В мире современных технологий сочетание компактности и высокой производительности становится всё более важным. Компания Маченике продемонстрировала свой обновленный ГТР Mini ПК. Этот мини-компьютер привлекает внимание тем, что способен без проблем запускать не только повседневные приложения, но и ресурсоемкие современные игры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По данным иксбт.ком, главной особенностью новой модели является баланс между ценой и возможностями. Устройство, оцениваемое на китайском рынке примерно в 690 долларов США (4 699 юаней), несмотря на свои малые габариты, позволяет играть в «тяжелые» игры, такие как Кйберпунк 2077, на средних настройках. Это делает его привлекательным выбором как для офисных сотрудников, так и для бюджетных геймеров.

Техническая база устройства построена на процессоре AMD Ryzen 7 255Х. Этот чип имеет 8 ядер и 16 потоков, а его максимальная частота достигает 4,9 GHz. Объем кэш-памяти составляет 24 МБ. За графику отвечает встроенное видеоядро Radeon 780М. По заявлению производителя, этот графический процессор обеспечивает стабильную частоту кадров в таких популярных играх, как GTA В, Форза Хоризон 5, Геншин Импакт и Фортните.

Компактный дизайн и мощная система охлаждения

Корпус Маченике ГТР Mini ПК занимает всего 0,74 литра. Его размеры составляют 128 кс 128 кс 45,1 мм, а вес — около 650 грамм. Такие габариты позволяют очень удобно спрятать компьютер за монитор или носить его с собой в сумке. По сравнению с громоздкими системными блоками, этот гаджет имеет огромное преимущество в экономии пространства.

Для эффективного отвода тепла из маленького корпуса установлена система охлаждения МЭР 1.0. Она состоит из одного вентилятора и двух тепловых трубок. Система рассчитана на стабильную работу при мощности 65 В, а при кратковременных нагрузках может выдерживать до 70 В. Это предотвращает перегрев устройства даже при длительных игровых сессиях.

Возможности памяти и расширения также порадуют пользователей. Устройство оснащено 16 GB оперативной памяти ДДР5 и PCIe 4.0 SSD объемом 1 TB. Самое главное, что производитель оставил возможность для будущей модернизации компьютера. В частности, объем памяти можно увеличить с помощью двухканальных слотов памяти и дополнительного слота M.2.

Интерфейсы и возможности подключения

Несмотря на малый размер, Маченике ГТР Mini ПК оснащен всеми необходимыми портами, что позволяет интегрировать его в любое современное рабочее пространство:

  • USB4 и несколько стандартных портов USB;
  • видеовыходы HDMI 2.0 и ДисплайПорт 1.4;
  • 2,5-гигабитный Этернет-порт;
  • аудиоразъемы.
Этот мини-ПК подходит не только для игр, но и для сложных задач, таких как видеомонтаж или программирование. На данный момент устройство поступило в продажу на китайском рынке, однако в ближайшие месяцы ожидается возможность заказа для пользователей через глобальные платформы. Это еще раз доказывает, что компактные решения способны заменить традиционные большие компьютеры.

MachenikeMini PCAMD RyzenТехнологииCyberpunk 2077
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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