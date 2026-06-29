Земля может быть спокойна: опубликован новый вывод об опасности крупных астероидов

·34·Технологии
Земля может быть спокойна: опубликован новый вывод об опасности крупных астероидов

Исследователи космоса сообщили, что есть основания для спокойствия в отношении небесных тел, которые могут представлять наибольшую опасность для планеты Земля. Наблюдения последних лет показывают, что процесс обнаружения крупных астероидов, приближающихся к нашей планете, практически завершен, и в ближайшие 100 лет угрозы глобальной катастрофы нет. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем

материале. По словам профессора Иркутского государственного университета и ведущего научного сотрудника Института физики Солнца Земли Сергея Язева, открытие новых астероидов диаметром более одного километра практически прекратилось. Это означает, что в окрестностях Земли не осталось огромных «скрытых угроз», которые могли бы неожиданно столкнуться с планетой.

Крупные объекты под контролем

Ученый отметил, что все астероиды размером более одного километра уже нанесены астрономами на карту, и их траектории движения рассчитаны. Согласно сообщению Иксбт.ком, ни один из этих крупных объектов не имеет вероятности столкновения с Землей в течение как минимум одного столетия. Этот вывод объясняется повышением эффективности современных телескопов и систем мониторинга космоса.

Тем не менее, ситуация с небесными телами меньшего размера несколько иная. Ежедневно специалисты обнаруживают десятки новых астероидов, пролетающих вблизи Земли. Их размер варьируется от нескольких метров до нескольких десятков метров, и такие тела часто замечают только тогда, когда они подлетают очень близко — за несколько дней до возможного столкновения.

Малые астероиды и защита атмосферы

Малые астероиды не представляют глобальной угрозы для Земли. Большинство из них полностью сгорают в атмосфере планеты из-за трения при входе. Лишь в редких случаях их остатки могут упасть на поверхность в виде метеоритов, однако этот процесс не приводит к масштабным разрушениям.

Сегодня мировое астрономическое сообщество сосредоточило основное внимание именно на совершенствовании систем раннего обнаружения объектов среднего и малого размера. Хотя вопрос с крупными астероидами считается закрытым, постоянный мониторинг космоса продолжается. Подобные научные выводы позволяют делать более надежные прогнозы относительно безопасности человечества в космосе.

АстероидКосмосЗемляАстрономияНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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