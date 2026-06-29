Сотрудничество Volkswagen и Bosch подходит к концу: проект на 1,5 млрд евро провалился

Крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen решил разорвать отношения со своим основным партнером в области систем беспилотного управления (автопилота) — компанией Bosch. По сообщению агентства Reuters, это решение связано с тем, что при разработке технологий автопилота не удалось достичь ожидаемых результатов, а проект оказался неконкурентоспособным. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сотрудничество между подразделением программного обеспечения Кариад в составе Volkswagen и Bosch началось в 2022 году. Стороны стремились создать системы помощи водителю и программы полного автономного управления для всех брендов Volkswagen. Однако, несмотря на огромные инвестиции в размере почти 1,5 млрд евро (1,71 млрд долларов), проект технологически не смог ответить требованиям времени.

Изменение стратегических целей

Хотя в совместном заявлении компаний рыночные слухи напрямую не комментировались, они признали многолетнее тесное сотрудничество. В заявлении отмечается, что любое партнерство регулярно пересматривается на предмет соответствия стратегическим и технологическим целям, а также текущим рыночным тенденциям. Это указывает на неудовлетворенность руководства Volkswagen текущим направлением.

Результаты внутренней оценки показали, что технология, разработанная совместно с Bosch, на данный момент отстает от решений, предлагаемых другими конкурентами на рынке, в частности Tesla или технологическими гигантами из Китая. В связи с этим немецкий концерн решил расторгнуть контракт и приступить к поиску нового партнера.

Новый партнер и планы на будущее

Теперь Volkswagen планирует закупать необходимое оборудование и программное обеспечение для систем автономного управления у совершенно другого поставщика. В настоящее время идет процесс выбора нового партнера, и ожидается, что новый стратегический контракт будет подписан до сентября.

Эти изменения происходят в очень важный для Volkswagen период. В то время как автомобильная промышленность стремительно проходит через цифровую трансформацию, любая задержка в области программного обеспечения может негативно сказаться на доле компании на глобальном рынке. Учитывая высокий интерес к моделям Volkswagen и на рынке Узбекистана, технологическое оснащение автомобилей будущего будет зависеть именно от этого нового партнерства.

Подводя итог, разрыв отношений между Volkswagen и Bosch еще раз доказал, насколько сложным и дорогостоящим процессом является создание программного обеспечения в автомобильной промышленности. Немецкий гигант теперь вынужден объединяться с технологическими компаниями, обладающими более передовыми и готовыми решениями, чтобы не терять время.