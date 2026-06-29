Выше человеческих возможностей: робот Агибот Г2 работал почти трое суток без перерыва

В области робототехники сделан революционный шаг: гуманоидный робот Агибот Г2 установил своего рода мировой рекорд, непрерывно работая почти трое суток в реальных производственных условиях. Это испытание доказывает, что роботы могут полностью заменить человека не только в лабораторных условиях, но и на сложных промышленных линиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальным данным компании Агибот, модель Г2 непрерывно работала в течение 64 часов на линии контроля качества планшетов на заводе Лонгчир Течнологй в Нанчане. Эксперимент проходил в формате прямой трансляции с 23 по 28 июня, что обеспечило прозрачность процесса. За это время робот успел обработать 64 828 единиц продукции.

Новый стандарт эффективности в промышленности

В ходе испытаний Агибот Г2 поразил инженеров своими высокоточными движениями. Успешность выполнения операций составила 99,99%, что является недостижимым показателем даже для самых квалифицированных специалистов. Робот выполнял сложные задачи, такие как снятие планшетов с конвейера, размещение их на тестовых стендах, обмен данными с системой и сортировка бракованных устройств.

По сообщению иксбт.ком, в этом процессе робот и заводское оборудование работали как единый технологический комплекс. Робот не только совершал механические движения, но и с помощью интеллектуальной системы принимал решения о состоянии каждого устройства, возвращая их на конвейер в соответствующем порядке. Ожидается, что такой уровень автоматизации в будущем значительно снизит себестоимость производства.

Двойной мировой рекорд

Представители Агибот объявили, что в ходе этого испытания были одновременно установлены два мировых рекорда:

Самое длительное время непрерывной работы гуманоидного робота на производственной линии;

Общий объем и скорость обработки продукции гуманоидными роботами в условиях массового производства.

Компания демонстрирует не только технологические возможности, но и потенциал массового производства. Недавно стало известно, что с конвейера Агибот официально сошел 15-тысячный робот. Это свидетельствует о растущей конкуренции на рынке робототехники и о том, что гуманоиды становятся неотъемлемой частью повседневной промышленной жизни.

Для таких стремительно индустриализирующихся стран, как Узбекистан, подобные технологии могут иметь большое значение в будущем. В частности, в электронной промышленности и автомобилестроении такие решения, как Агибот Г2, ундубтедлй обеспечат высокую эффективность в снижении ошибок, связанных с человеческим фактором, и повышении производительности труда.