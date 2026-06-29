Рынок АИ-заметок набирает обороты: стартап Покет привлек 11 миллионов долларов

С развитием технологий искусственного интеллекта растет спрос на гаджеты, облегчающие повседневные задачи. В частности, рынок устройств для записи встреч и коммуникаций с последующим преобразованием в текст вышел на новый уровень. Стартап Покет, поддерживаемый акселератором Й Комбинатор, привлек внимание инвесторов своим компактным и доступным решением, успешно собрав 11 миллионов долларов инвестиций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным TechCrunch, в этом раунде финансирования приняли участие венчурный фонд Аккел, Й Комбинатор, а также основатель компании ElevenLabs Мати Станишевски. В отличие от громких, но на практике сложных АИ-гаджетов, таких как Rabbit или Humane, проект Покет выделяется тем, что сфокусирован на решении конкретной проблемы — качественной записи и анализе встреч.

Компактный дизайн и широкие возможности

Устройство Покет представляет собой небольшой диск в форме банковской карты, который крепится к задней панели смартфона с помощью магнита. Гаджет стоимостью 129 долларов позволяет пользователям неограниченно записывать встречи и осуществлять транскрибацию (преобразование речи в текст). Самое главное, что для основных функций не требуется ежемесячная подписка, что отличает его от конкурентов, таких как Плауд, Мобвои и Anker.

Данные, записанные с помощью устройства, обрабатываются через специальное мобильное приложение. С помощью AI пользователи могут создавать краткое содержание (суммарй) встречи, задавать вопросы АИ-ассистенту, строить интеллект-карты (минд мапс) и переносить текст в различные шаблоны. С момента запуска в прошлом году компания успела продать более 130 тысяч устройств.

Значимость офлайн-коммуникаций

Один из основателей Покет Акшай Нарисетти отметил, что большинство сервисов для заметок предназначены для онлайн-общения, однако большая часть жизненно важных коммуникаций происходит офлайн. Для эффективной работы AI требуется больше контекста, который зачастую формируется именно в личных беседах. Поэтому гаджетом активно пользуются адвокаты, врачи, торговые агенты и студенты.

Компания также предлагает ряд удобств для корпоративных клиентов. Система Покет интегрирована со следующими сервисами:

Google Календар и OneDrive

Google Drive и Обсидиан

АИ-платформы, такие как Claude и Cursor

По словам партнера Аккел Сесилии Ванг, такие устройства позволяют людям сосредоточиться не на написании заметок, а непосредственно на собеседнике. Собранные данные и идеи не теряются, а хранятся в единой централизованной базе. В долгосрочной перспективе это крайне ценно для бизнеса и личной эффективности.