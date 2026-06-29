Стартап Прокептион, ставший известным благодаря громкому судебному процессу в мире робототехники, объявил о достижении мирового соглашения с компанией Tesla. Основатель компании Джей Ли ранее занимал должность технического руководителя проекта гуманоидных роботов Optimus в корпорации Tesla под руководством Илона Маска. Ли, которого бывший работодатель обвинял в краже коммерческих секретов, теперь оставил все юридические препятствия позади и выводит свой независимый проект на новый этап. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

В эксклюзивном интервью изданию TechCrunch Джей Ли назвал судебный процесс с Tesla своеобразным «тестом на выносливость». По его словам, выживание под таким давлением служит фундаментом для будущего успеха стартапа. После того как в начале этого месяца Tesla отозвала иск, Прокептион полностью сосредоточилась на своей главной цели — создании высокоточных роборук, способных двигаться подобно человеческой кисти.

Инвестиции и новый продукт

Одновременно с завершением судебного процесса компания Прокептион объявила о привлечении посевных (сид) инвестиций в размере 11 миллионов долларов. Этот раунд финансирования возглавил фонд Фирст Рунд Капитал, а также в проекте приняли участие такие авторитетные инвесторы, как Й Комбинатор и БоксГруп. Данные средства будут направлены на решение одной из самых сложных проблем в робототехнике — тонких манипуляций.

С понедельника компания начала поставлять свои «роборук с высокой ловкостью» первой серии исследователям и робототехническим компаниям. Цель Джея Ли — стать ведущим мировым поставщиком устройств, способных повторять сложные движения человеческой руки. Это позволит многим компаниям использовать готовые и совершенные решения вместо того, чтобы разрабатывать своих роботов с нуля.

Мнения экспертов отрасли

Интересно, что проблема роборук была признана одним из самых сложных инженерных вызовов и самим Илоном Маском. Хотя Маск утверждает, что его роботы Optimus начнут работать на заводах в ближайшие годы, многие независимые эксперты относятся к этому скептически. Например, профессор Северо-Западного университета Кевин Линч предсказал, что для создания функциональных роботов, подобных человеческой руке, потребуется еще как минимум десять лет.

Однако команда Прокептион верит, что благодаря своему уникальному методу сбора данных сможет значительно ускорить этот процесс. Несмотря на то, что в сферу робототехники вкладываются миллиарды долларов, именно тонкие движения пальцев (декструс манипулатион) остаются самым слабым местом. Эти новости важны и для любителей технологий из Узбекистана, так как именно такие манипуляторы будут играть ключевую роль в автоматизации промышленности в будущем.

Подводя итог, можно сказать, что Прокептион, успешно преодолев юридическую борьбу с таким гигантом, как Tesla, теперь намерена заявить о себе в технологической гонке. Если Джей Ли и его команде удастся перенести возможности человеческой руки на роботов, это может произвести революцию не только в производстве, но и в медицине, а также в сфере услуг.