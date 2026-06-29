Agentopia: ученые создали цифровое общество из 100 агентов искусственного интеллекта

·5·Технологии
Agentopia: ученые создали цифровое общество из 100 агентов искусственного интеллекта

Международная группа исследователей под руководством специалистов из Fudan University (Китай) представила уникальную систему под названием Agentopia. Этот проект стал одним из крупнейших и самых долгосрочных экспериментов по социальной симуляции в области искусственного интеллекта (AI), в котором изучается взаимодействие 100 автономных агентов в виртуальной среде. В отличие от предыдущих опытов, AI-персонажи здесь проживают полноценную жизнь не несколько дней, а в течение 10 виртуальных лет. Об этом сообщает Ixbt.com сообщение сообщает.

Основная цель проекта Agentopia — найти решение проблемы истощения человеческих данных, необходимых для обучения моделей искусственного интеллекта. Вместо того чтобы обучать модели на готовых текстах, ученые предлагают дать им возможность набираться личного опыта внутри сложных социальных систем. Этот метод значительно повышает способность AI понимать человеческие черты и принимать решения в сложных ситуациях.

Структура и правила цифрового общества

Каждый агент, участвующий в эксперименте, обладает собственной биографией, чертами характера, талантами и жизненными целями. В ходе симуляции они ищут работу, заводят друзей, организуют встречи и анализируют последствия своих решений. Для тестирования системы исследователи создали три разных мира: современный городской комплекс (Apartment), школьную среду (Campus) и магическую академию (Arcane Academy). В каждой среде агенты демонстрировали незапрограммированные, неожиданные социальные паттерны поведения.

В рамках проекта была внедрена специальная система оценки под названием Life Reward. В ней успех измеряется не традиционными техническими показателями, а тремя критериями, близкими к человеческому пониманию счастья: социальный статус, субъективное ощущение счастья и материальное благополучие. Благодаря этому AI учится стремиться не просто к выполнению задач, а к «хорошей жизни».

Социальные отношения и эмоциональные состояния

Интересно, что в цифровом обществе наблюдались сложные состояния, присущие людям. Например, некоторые агенты в результате чрезмерного общения впали в состояние «эмоционального выгорания» (burnout). Другие отказались от высокооплачиваемой работы в пользу менее доходной профессии, которая больше соответствовала их психологическим потребностям. Также было замечено формирование специфических личных ритуалов и многолетних привычек среди агентов.

Результаты исследования также показали противоречие между карьерой и счастьем. Агенты, сосредоточенные исключительно на накоплении богатства, будучи материально обеспеченными, чаще испытывали чувство неудовлетворенности жизнью. Напротив, персонажи, уделявшие время социальным связям и дружбе, чувствовали себя гораздо счастливее. По данным ixbt.com, этот эксперимент способствовал повышению уровня «человечности» AI-моделей на 23,7%.

Agentopia — это не просто симулятор в духе The Sims, а новый этап в развитии искусственного интеллекта. Если эта концепция себя оправдает, в будущем AI-модели перестанут полагаться только на чтение текстов, созданных людьми, и начнут получать знания через собственный виртуальный жизненный опыт. Это откроет путь к созданию еще более умных и «живых» технологий.

Искусственный ИнтеллектAgentopiaТехнологииИсследованиеЦифровое Общество
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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