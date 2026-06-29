ТИДАЛ запретил монетизацию музыки, созданной искусственным интеллектом

Рынок музыкального стриминга превращается в поле битвы между технологической революцией и авторским правом. Популярная платформа ТИДАЛ объявила о принятии жестких мер против композиций, полностью созданных с помощью искусственного интеллекта (AI). Согласно новой политике, такие треки больше не будут монетизироваться на платформе, то есть их авторы не смогут получать доход от прослушиваний. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Руководство ТИДАЛ объяснило это решение желанием «защитить естественное творчество». Исполнительный вице-президент компании Тони Гервино отметил, что многие пользователи выразили нежелание слушать продукты искусственного интеллекта. В связи с этим платформа не только ограничит доход, но и запустит систему автоматического удаления АИ-треков, имитирующих известных исполнителей.

Права творцов и технологические барьеры

Согласно новым правилам, музыка , созданная искусственным интеллектом на 100%, будет маркироваться специальным знаком «AI». Это позволит слушателям точно знать происхождение контента. Самое главное, что такие треки не смогут накапливать роялти и будут лишены функций прямых продаж фанатам (директ-то-фан салес). Эта мера направлена на защиту доходов «живых» артистов на платформе.

По данным иксбт.ком, ТИДАЛ не одинок в этом вопросе. Ранее такие гиганты, как Spotify, Apple Мусик и Дизер, также объявили о своих стратегиях борьбы с потоком контента от искусственного интеллекта. Например, платформа Дизер сообщила, что почти 44% новой музыки, загружаемой ежедневно, является продуктом AI. Этот показатель демонстрирует, насколько серьезна проблема в данной области.

Общая тенденция в индустрии

В настоящее время крупные стриминговые сервисы по-разному подходят к АИ-музыке:

Spotify : Внедрил систему фильтрации спам-контента и специальную маркировку для музыки, созданной с помощью AI.

: Внедрил систему фильтрации спам-контента и специальную маркировку для музыки, созданной с помощью AI. Apple Мусик : Использует метод маркировки для обеспечения прозрачности контента.

: Использует метод маркировки для обеспечения прозрачности контента. Дизер: Полностью исключает АИ-треки из рекомендаций и редакционных плейлистов.

Метод лишения монетизации, применяемый ТИДАЛ, считается одной из самых строгих мер в индустрии. По мнению экспертов, если создатели контента не смогут зарабатывать с помощью AI, поток низкокачественной и синтетической музыки на платформах может значительно сократиться.

Эта новость имеет важное значение и для узбекистанских творцов и слушателей. Подобная политика глобальных платформ повышает конкурентоспособность оригинальных произведений местных артистов и усиливает защиту интеллектуальной собственности. ТИДАЛ планирует полностью ввести этот новый порядок с 15 июля 2026 года.

Представители компании называют этот документ «живым документом», то есть правила могут быть дополнительно усовершенствованы по мере развития технологий. Основная цель — не противостоять технологическому прогрессу, а сохранить ценность искусства, созданного человеческим трудом и эмоциями.