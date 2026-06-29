Верховный суд США вынес историческое решение по цифровой приватности

Верховный суд США ограничил использование ордеров на «геозонирование» (геофенке), которые правоохранительные органы применяли для получения данных о местоположении пользователей смартфонов. Данное решение, принятое большинством голосов 6-3, оценивается как важный шаг в защите прав на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. Об этом сообщает .

Согласно решению суда, каждый человек имеет право на обоснованное ожидание конфиденциальности данных о своем местоположении, собираемых через мобильное устройство. Это означает, что теперь полиция США и другие спецслужбы обязаны получить специальный судебный ордер, прежде чем запрашивать у технологических гигантов, таких как Google, исторические данные о том, где находились пользователи.

Что такое геофенке-ордера и почему они опасны?

Геофенке-ордера обычно позволяют полиции получать данные обо всех владельцах смартфонов, находившихся в определенной области в определенный промежуток времени. Например, вокруг места преступления очерчивается зона на карте, и у таких компаний, как Google, запрашивается список всех пользователей, которые там находились. Критики называли это «сначала поиск, затем подозрение», так как в этом процессе личные данные тысяч невиновных людей попадали в руки правоохранительных органов.

Верховный суд в своем решении подчеркнул, что пользователи, используя сервисы Google, не делают свои данные о местоположении добровольно публичными. Если бы эти данные считались добровольно переданными, могла бы быть применена «доктрина третьей стороны» законодательства США, разрешающая полиции получать информацию без ордера.

Права человека и технологический контроль

Данное дело рассматривалось в рамках процесса Чатрие в. Унитед Статес. Окелло Чатри, обвиняемый в ограблении банка, утверждал, что улики против него были получены с нарушением конституции. Его адвокаты пытались доказать, что геофенке-ордера противоречат 4-й поправке к Конституции США, гарантирующей защиту от необоснованных обысков и выемок.

Суд не запретил геофенке-ордера полностью, но существенно ужесточил порядок их применения. Теперь полиция должна представить «достаточные основания» (пробабле каусе), указывающие на причастность конкретного лица к преступлению, и максимально сузить рамки запроса. Ожидается, что это решение станет примером для всего мира в вопросе баланса между цифровым наблюдением и неприкосновенностью частной жизни.

Эта новость имеет важное значение и для пользователей из Узбекистана. Глобальные технологические платформы часто адаптируют свою политику конфиденциальности на основе решений Верховного суда США, что косвенно влияет на безопасность данных пользователей по всему миру.