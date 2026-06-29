Верховный суд США вынес историческое решение по цифровой приватности

·20·Технологии
Верховный суд США вынес историческое решение по цифровой приватности

Верховный суд США ограничил использование ордеров на «геозонирование» (геофенке), которые правоохранительные органы применяли для получения данных о местоположении пользователей смартфонов. Данное решение, принятое большинством голосов 6-3, оценивается как важный шаг в защите прав на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. Об этом сообщает .

Согласно решению суда, каждый человек имеет право на обоснованное ожидание конфиденциальности данных о своем местоположении, собираемых через мобильное устройство. Это означает, что теперь полиция США и другие спецслужбы обязаны получить специальный судебный ордер, прежде чем запрашивать у технологических гигантов, таких как Google, исторические данные о том, где находились пользователи.

Что такое геофенке-ордера и почему они опасны?

Геофенке-ордера обычно позволяют полиции получать данные обо всех владельцах смартфонов, находившихся в определенной области в определенный промежуток времени. Например, вокруг места преступления очерчивается зона на карте, и у таких компаний, как Google, запрашивается список всех пользователей, которые там находились. Критики называли это «сначала поиск, затем подозрение», так как в этом процессе личные данные тысяч невиновных людей попадали в руки правоохранительных органов.

Верховный суд в своем решении подчеркнул, что пользователи, используя сервисы Google, не делают свои данные о местоположении добровольно публичными. Если бы эти данные считались добровольно переданными, могла бы быть применена «доктрина третьей стороны» законодательства США, разрешающая полиции получать информацию без ордера.

Права человека и технологический контроль

Данное дело рассматривалось в рамках процесса Чатрие в. Унитед Статес. Окелло Чатри, обвиняемый в ограблении банка, утверждал, что улики против него были получены с нарушением конституции. Его адвокаты пытались доказать, что геофенке-ордера противоречат 4-й поправке к Конституции США, гарантирующей защиту от необоснованных обысков и выемок.

Суд не запретил геофенке-ордера полностью, но существенно ужесточил порядок их применения. Теперь полиция должна представить «достаточные основания» (пробабле каусе), указывающие на причастность конкретного лица к преступлению, и максимально сузить рамки запроса. Ожидается, что это решение станет примером для всего мира в вопросе баланса между цифровым наблюдением и неприкосновенностью частной жизни.

Эта новость имеет важное значение и для пользователей из Узбекистана. Глобальные технологические платформы часто адаптируют свою политику конфиденциальности на основе решений Верховного суда США, что косвенно влияет на безопасность данных пользователей по всему миру.

СШАВерховный СудПриватностьGoogleСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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