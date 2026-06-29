Риск энергетического кризиса в США: столкновение подъема искусственного интеллекта и новых ограничений

Бюрократические барьеры и усложнение процессов лицензирования, вводимые новой администрацией США, ставят под угрозу ввод в эксплуатацию новых мощностей объемом 92 ГВт в энергетическую систему страны. Согласно отчету консалтинговой компании Wood Mackenzie, эта ситуация может привести к серьезным проблемам на фоне резкого роста спроса на электроэнергию, вызванного центрами обработки данных для искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщает Techcrunch.com.

На данный момент уже отменены проекты мощностью 7 ГВт на федеральных землях, а дополнительные проверки могут привести к остановке еще 12 ГВт федеральных и 80 ГВт частных проектов. Эти процессы ставят под вопрос инвестиции в энергетический сектор на сумму более 121 миллиарда долларов. Это может стать неожиданным ударом по экономике США, стремящейся к лидерству в глобальной технологической гонке.

Проблема AI и дефицита энергии

За последние двадцать лет спрос на электроэнергию в США почти не рос, однако популяризация ChatGPT и других больших языковых моделей коренным образом изменила ситуацию. По прогнозам аналитиков BloombergNEF, к 2035 году энергопотребление дата-центров вырастет почти в три раза. В таких условиях любая задержка в подключении новых генерирующих мощностей к сети может легко привести к системному кризису.

Сложность ситуации заключается в том, что крупнейшие операторы электросетей в США за последние четыре года значительно замедлили подключение новых источников к системе. Это вынуждает технологических гигантов, таких как Apple, Google и Microsoft, искать способы строительства независимых электростанций для своих дата-центров. В противном случае расширение инфраструктуры AI может остановиться из-за нехватки энергии.

Возобновляемая энергия под ударом

По данным Wood Mackenzie, почти 90% новых мощностей, введенных в 2025 году, составили солнечная, ветровая энергетика и системы хранения энергии. Однако новый указ, подписанный министром внутренних дел США Дугом Бургумом, предусматривает ограничение проектов солнечной и ветровой энергетики, признав их «экологически вредными». Это неизбежно снизит темпы роста сектора зеленой энергетики.

Примечательно, что Дуг Бургум ранее, будучи губернатором Северной Дакоты, активно поддерживал ветроэнергетику и стремился привести штат к углеродной нейтральности к 2030 году. Теперь изменение политики на федеральном уровне ставит под угрозу судьбу крупных проектов в таких штатах, как Орегон, Алабама, Миннесота и Монтана. В частности, под наибольшим давлением оказались солнечные станции вблизи частных водно-болотных угодий и ветряные фермы, не соответствующие правилам использования воздушного пространства.

В заключение можно сказать, что этот поворот в энергетической политике США может повлиять не только на климатические цели, но и на технологический суверенитет страны. В эпоху искусственного интеллекта энергия — это новая валюта, и бюрократические барьеры в ее поставке создают риск снижения конкурентоспособности на глобальном рынке.