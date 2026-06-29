Faraday Future запатентовала новую технологию для повышения эффективности гибридных автомобилей

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Faraday Future запатентовала новую технологию для повышения эффективности гибридных автомобилей

Американская компания Faraday Future получила патент на новую систему трансмиссии, которая, как ожидается, произведет революционные изменения в мире гибридных автомобилей. Данный патент №12,630,004 предназначен для электромобилей с увеличенным запасом хода (EREV) и коренным образом меняет принцип работы двигателя внутреннего сгорания и электродвигателей. Эта технология призвана снизить стоимость гибридных систем и значительно повысить их энергоэффективность. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Основной особенностью новой архитектуры является возможность независимой работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), электрогенератора и ведущих колес. По данным ixbt.com, если в традиционных гибридных системах между всеми элементами существует жесткая механическая связь, то инженеры Faraday Future разработали гибкое распределение мощности с использованием нескольких валов и муфт. Это позволяет свободно управлять потоком энергии в зависимости от условий движения.

Технологические преимущества и режимы работы

Специалисты Faraday Future отмечают, что в новой системе двигатель может одновременно выполнять несколько функций. В частности, он может приводить автомобиль в движение напрямую, вырабатывать электроэнергию для зарядки аккумулятора или совместно с электродвигателем обеспечивать максимальную мощность. При необходимости все источники энергии объединяются, выводя динамические показатели автомобиля на высший уровень.

Компания перечислила следующие преимущества данной схемы:

  • Повышение надежности за счет снижения механической сложности трансмиссии;
  • Снижение производственных затрат;
  • Оптимизация расхода топлива и электроэнергии;
  • Увеличение запаса хода на одной заправке и зарядке.

Данная разработка является частью платформы AIHER (AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain), представленной Faraday Future в 2025 году. Эта платформа направлена на создание гибридных систем под управлением AI. Для регионов с резко меняющимся климатом, таких как Узбекистан, эта технология может быть очень полезна, так как позволяет рационально использовать дополнительный источник энергии при снижении эффективности аккумулятора в холодную погоду.

Стоит отметить, что на данный момент речь идет только о патенте. Получение патента не означает немедленного внедрения технологии в массовое производство. Faraday Future еще предстоит доказать эффективность этой системы в реальных дорожных условиях и интегрировать ее в серийные модели. Тем не менее, это изобретение закладывает основу для того, чтобы гибридные автомобили в будущем стали доступнее и надежнее.

Faraday FutureГибридТехнологияПатентАвтомобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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