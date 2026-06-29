Проект Арена, один из самых авторитетных в мире платформ для оценки моделей искусственного интеллекта, достиг годового дохода в 100 миллионов долларов всего через восемь месяцев после начала коммерческой деятельности. Стартап, основанный исследователями из УК Беркелей в 2023 году, за короткое время превратился из открытого исследовательского проекта в крупный технологический бизнес. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Платформа Арена известна среди пользователей своей популярной таблицей лидеров (леадербоард). Принцип работы системы прост: пользователь отправляет запрос и сравнивает ответы двух разных моделей (например, ChatGPT и Claude), определяя, какой из них лучше. На сегодняшний день на платформе было проведено более 10 миллионов таких оценок, что служит основным критерием объективного измерения возможностей ИИ.

Источники дохода и коммерческий успех

Хотя публичный рейтинг остается бесплатным, с сентября прошлого года компания запустила сервис AI Эвалуатионс. По сообщению издания TechCrunch, этот сервис предоставляет крупным лабораториям и предприятиям глубокую аналитическую информацию об эффективности работы их моделей. По словам основателя и генерального директора Арена Анастасиоса Ангелопулоса, многие до сих пор считают проект некоммерческой опен-сурке платформой, однако реальные показатели доказывают обратное.

Достигнутый компанией показатель в 100 миллионов долларов зафиксирован как годовой повторяющийся доход (АРР). Важно отметить, что в январе этого года, когда Арена привлекла инвестиции при оценке в 1,7 миллиарда долларов, ее годовой доход составлял всего 30 миллионов долларов. Это свидетельствует о том, что за несколько месяцев доход вырос более чем в три раза.

Конкуренция и рыночные тенденции

В настоящее время Арена конкурирует на рынке с такими крупными компаниями, как Скале AI, Меркор и Сурге, которые занимаются разметкой данных с помощью людей. Разработчики ИИ испытывают огромную потребность в таких услугах для дальнейшего совершенствования своих моделей после основного обучения (пост-траининг). Например, годовой доход таких компаний, как Меркор и Хандшаке, уже оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

Платформа Арена формирует рейтинги не только для текстовых моделей, но и в таких направлениях, как программирование (кодинг), компьютерное зрение (висион) и генерация изображений. Недавно внедренная функция Агент Моде позволяет оценивать сложные и длительные рабочие процессы. Для пользователей и разработчиков из Узбекистана эта платформа остается самым надежным источником для определения того, какая модель ИИ на данный момент является самой мощной.