Правительство Калифорнии заключило сделку с Anthropic: Claude теперь в полцены

·8·Технологии
Правительство Калифорнии заключило сделку с Anthropic: Claude теперь в полцены

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и одна из ведущих компаний в области искусственного интеллекта Anthropic подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно этому договору, все государственные учреждения и органы местного самоуправления штата получат возможность использовать чат-бот Claude по специальным льготным ценам. Этот шаг направлен на повышение технологической эффективности в государственном секторе в то время, когда бизнес борется с высокими ценами на инструменты AI. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

В рамках соглашения Anthropic не только предоставит доступ к своей передовой модели Claude, но и возьмет на себя проведение специальных тренингов и техническую поддержку для сотрудников штата. Согласно официальному сообщению офиса губернатора, эта технология поможет государственным служащим в подготовке проектов документов и анализе больших объемов данных.

Вопросы эффективности и безопасности

Губернатор Гэвин Ньюсом подчеркнул, что искусственный интеллект не должен полностью заменить человеческий труд в государственном управлении. Напротив, он должен помочь сотрудникам работать быстрее, эффективнее решать проблемы и предоставлять более качественные результаты для жителей Калифорнии. Данное соглашение является логическим продолжением указа о безопасном ускорении внедрения AI в государственном управлении, изданного в марте этого года.

Интересно, что сближение штата Калифорния с Anthropic происходит на фоне противоречий с федеральным правительством США, в частности с Министерством обороны (Пентагоном). Ранее между Anthropic и Пентагоном возникли разногласия по поводу подписания контракта. Anthropic потребовала запретить использование своей технологии для слежки за американцами или управления автономным оружием без контроля человека.

Противоречия с федеральным правительством

Министерство обороны США отклонило требования Anthropic и в итоге предпочло сотрудничать с OpenAI. Федеральное правительство даже объявило компанию Anthropic «риском для цепочки поставок», ограничив ее работу с другими подрядчиками Пентагона. Однако официальные лица Калифорнии заявляют, что эти ограничения на федеральном уровне не препятствуют сотрудничеству на уровне штата.

Директор департамента информационных технологий Калифорнии Крис Гивен сообщил изданию POLITICO, что в ходе переговоров с Anthropic метка «риска», установленная федеральным правительством, вообще не обсуждалась. Руководство штата сосредоточено на модернизации системы управления за счет правильного и безопасного использования технологии.

Это партнерство может стать интересным опытом и для таких стран, как Узбекистан, находящихся в процессе цифровой трансформации. Использование таких инструментов, как ChatGPT или Claude, в государственной службе открывает новые горизонты в сокращении бюрократии и ускорении процесса принятия решений. Сделка Anthropic с Калифорнией знаменует новый этап в отношениях между гигантами AI и правительствами.

AnthropicClaudeКалифорнияИскусственный ИнтеллектГэвин Ньюсом
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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