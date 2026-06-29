Сотрудничество Waymo и Uber завершено: в Фениксе прекращен сервис роботакси

Два гиганта рынка технологий автономного вождения — компании Waymo и Uber — решили прекратить сотрудничество в городе Феникс, штат Аризона, которое длилось почти три года. По сообщению издания TechCrunch, теперь через приложение Uber в Фениксе недоступен заказ роботакси Waymo. Это изменение произошло на фоне усиления конкуренции в отрасли. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Представители компании Waymo, входящей в состав Alphabet, называют это решение завершением пилотного проекта. Сообщается, что все автономные транспортные средства, ранее обслуживавшие сеть Uber, теперь возвращены в собственный парк Waymo и продолжат обслуживать клиентов только через приложение самого бренда. Пользователи в Фениксе в последние дни заметили исчезновение роботакси на платформе Uber.

Конкуренция и новые стратегии

Хотя сотрудничество в Фениксе прекратилось, обе компании продолжают совместную работу в таких городах, как Остин и Атланта. По словам представителей Uber, проект в Фениксе служил испытательным полигоном, и полученные знания помогли расширить масштабы в других регионах. Примечательно, что Uber объявил о намерении в ближайшее время наладить партнерство с другим разработчиком технологий автономного вождения в Фениксе, однако имя нового партнера пока держится в секрете.

По мнению экспертов, отношения между Waymo и Uber становятся все более сложными. Ожидается, что в текущем году обе компании выступят в качестве прямых конкурентов в Лондоне. В то время как Waymo начинает выводить на дороги новое поколение роботакси — фургоны Ojai производства Zeekr, Uber работает над привлечением десятков новых автономных партнеров в свою сеть.

На данный момент Waymo работает в 11 крупных мегаполисах США и совершает более 500 тысяч поездок в неделю. Компания планирует запустить свои сервисы еще в 20 новых городах в текущем году. Прекращение сотрудничества в Фениксе может быть частью стратегии Waymo по независимому развитию собственной экосистемы и снижению зависимости от сторонних платформ.

Напомним, что история отношений между этими двумя компаниями была весьма противоречивой. В 2018 году между ними прошел крупный судебный процесс по поводу кражи интеллектуальной собственности, который завершился мировым соглашением. Сотрудничество, начавшееся в 2023 году, стало неожиданностью для специалистов отрасли. Сегодня рынок роботакси выходит на новый этап после неудач таких конкурентов, как Cruise, и Waymo стремится сохранить в этом вопросе явное лидерство.