Сотрудничество Waymo и Uber завершено: в Фениксе прекращен сервис роботакси

·4·Технологии
Сотрудничество Waymo и Uber завершено: в Фениксе прекращен сервис роботакси

Два гиганта рынка технологий автономного вождения — компании Waymo и Uber — решили прекратить сотрудничество в городе Феникс, штат Аризона, которое длилось почти три года. По сообщению издания TechCrunch, теперь через приложение Uber в Фениксе недоступен заказ роботакси Waymo. Это изменение произошло на фоне усиления конкуренции в отрасли. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Представители компании Waymo, входящей в состав Alphabet, называют это решение завершением пилотного проекта. Сообщается, что все автономные транспортные средства, ранее обслуживавшие сеть Uber, теперь возвращены в собственный парк Waymo и продолжат обслуживать клиентов только через приложение самого бренда. Пользователи в Фениксе в последние дни заметили исчезновение роботакси на платформе Uber.

Конкуренция и новые стратегии

Хотя сотрудничество в Фениксе прекратилось, обе компании продолжают совместную работу в таких городах, как Остин и Атланта. По словам представителей Uber, проект в Фениксе служил испытательным полигоном, и полученные знания помогли расширить масштабы в других регионах. Примечательно, что Uber объявил о намерении в ближайшее время наладить партнерство с другим разработчиком технологий автономного вождения в Фениксе, однако имя нового партнера пока держится в секрете.

По мнению экспертов, отношения между Waymo и Uber становятся все более сложными. Ожидается, что в текущем году обе компании выступят в качестве прямых конкурентов в Лондоне. В то время как Waymo начинает выводить на дороги новое поколение роботакси — фургоны Ojai производства Zeekr, Uber работает над привлечением десятков новых автономных партнеров в свою сеть.

На данный момент Waymo работает в 11 крупных мегаполисах США и совершает более 500 тысяч поездок в неделю. Компания планирует запустить свои сервисы еще в 20 новых городах в текущем году. Прекращение сотрудничества в Фениксе может быть частью стратегии Waymo по независимому развитию собственной экосистемы и снижению зависимости от сторонних платформ.

Напомним, что история отношений между этими двумя компаниями была весьма противоречивой. В 2018 году между ними прошел крупный судебный процесс по поводу кражи интеллектуальной собственности, который завершился мировым соглашением. Сотрудничество, начавшееся в 2023 году, стало неожиданностью для специалистов отрасли. Сегодня рынок роботакси выходит на новый этап после неудач таких конкурентов, как Cruise, и Waymo стремится сохранить в этом вопросе явное лидерство.

WaymoUberРоботаксиТехнологииАвтономное вождение
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: рекордная яркость и мощный аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: рекордная яркость и мощный аккумуляторВчера, 23:29Южная Корея инвестирует 550 миллиардов долларов против угрозы РАМагеддонЮжная Корея инвестирует 550 миллиардов долларов против угрозы РАМагеддонВчера, 23:25Правительство Калифорнии заключило сделку с Anthropic: Claude теперь в полценыПравительство Калифорнии заключило сделку с Anthropic: Claude теперь в полценыВчера, 23:22Apple готовит новые чипы М5 Ultra и М7 Ultra для Mac StudioApple готовит новые чипы М5 Ultra и М7 Ultra для Mac StudioВчера, 22:57Лидер рейтингов ИИ Арена превратился в бизнес со стоимостью 100 миллионов долларовЛидер рейтингов ИИ Арена превратился в бизнес со стоимостью 100 миллионов долларовВчера, 22:54Новая эра программирования: Cursor выпустил мобильное приложение для управления кодинг-агентамиНовая эра программирования: Cursor выпустил мобильное приложение для управления кодинг-агентамиВчера, 22:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео