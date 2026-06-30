Пользователи Google Gemini теперь могут бесплатно создавать персонализированные изображения

·4·Технологии
Пользователи Google Gemini теперь могут бесплатно создавать персонализированные изображения

Компания Google объявила о важном обновлении для своего приложения с искусственным интеллектом Gemini. Теперь все пользователи в США могут абсолютно бесплатно пользоваться функцией создания персонализированных изображений на базе технологии Nano Banana. Ранее эта возможность была доступна только платным подписчикам Plus, Pro и Ultra. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Эта новость выводит возможности Gemini на новый уровень. Теперь пользователям не нужно детально прописывать сложные инструкции (prompt) о своих интересах, любимых занятиях или внешности. Искусственный интеллект, опираясь на данные пользователя в экосистеме Google, автоматически формирует изображения, соответствующие его вкусам.

Интеллект на основе персональных данных

Система использует данные, связанные с такими сервисами пользователя, как Gmail, Google Photos, YouTube и Search. Например, если пользователь попросит «нарисовать картину, отражающую мои любимые хобби», Gemini на основе предыдущих поисков и писем поймет, что тот любит пить кофе или печь выпечку, и создаст соответствующее изображение.

Кроме того, благодаря интеграции с Google Photos пользователю не нужно загружать свои фотографии вручную. Gemini может использовать существующие снимки из облачного хранилища для создания персонажей, максимально похожих на самого пользователя. Эта функция является добровольной (opt-in), и пользователи сами контролируют, каким приложениям предоставлять доступ.

Безопасность и возможности использования

Уделяя особое внимание конфиденциальности пользователей, Google предусмотрел возможность отключить эту функцию в любое время. Через специальный переключатель в меню настроек можно перейти из персонализированного режима в обычный. В настоящее время эта возможность расширяется на рынки Индии и Японии, помимо США.

Компания запланировала еще ряд обновлений для Gemini в ближайшем будущем. В их число входят:

  • Daily Brief — функция предоставления кратких ежедневных сводок;
  • Обновленный и упрощенный интерфейс;
  • Интеграция с видеомоделью Gemini Omni;
  • Персональный AI-агент под названием Gemini Spark.
По данным Google, число активных ежемесячных пользователей чат-бота Gemini уже превысило 750 миллионов. Этот показатель подтверждает, что компания занимает одну из лидирующих позиций в гонке искусственного интеллекта. Ожидается, что эти функции будут постепенно открываться и для пользователей из Узбекистана, что еще больше упростит выполнение повседневных цифровых задач.

GoogleGeminiИскусственный ИнтеллектТехнологииGoogle Photos
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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