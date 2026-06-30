Пользователи Google Gemini теперь могут бесплатно создавать персонализированные изображения
Компания Google объявила о важном обновлении для своего приложения с искусственным интеллектом Gemini. Теперь все пользователи в США могут абсолютно бесплатно пользоваться функцией создания персонализированных изображений на базе технологии Nano Banana. Ранее эта возможность была доступна только платным подписчикам Plus, Pro и Ultra. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.
Эта новость выводит возможности Gemini на новый уровень. Теперь пользователям не нужно детально прописывать сложные инструкции (prompt) о своих интересах, любимых занятиях или внешности. Искусственный интеллект, опираясь на данные пользователя в экосистеме Google, автоматически формирует изображения, соответствующие его вкусам.
Интеллект на основе персональных данныхСистема использует данные, связанные с такими сервисами пользователя, как Gmail, Google Photos, YouTube и Search. Например, если пользователь попросит «нарисовать картину, отражающую мои любимые хобби», Gemini на основе предыдущих поисков и писем поймет, что тот любит пить кофе или печь выпечку, и создаст соответствующее изображение.
Кроме того, благодаря интеграции с Google Photos пользователю не нужно загружать свои фотографии вручную. Gemini может использовать существующие снимки из облачного хранилища для создания персонажей, максимально похожих на самого пользователя. Эта функция является добровольной (opt-in), и пользователи сами контролируют, каким приложениям предоставлять доступ.
Безопасность и возможности использованияУделяя особое внимание конфиденциальности пользователей, Google предусмотрел возможность отключить эту функцию в любое время. Через специальный переключатель в меню настроек можно перейти из персонализированного режима в обычный. В настоящее время эта возможность расширяется на рынки Индии и Японии, помимо США.
Компания запланировала еще ряд обновлений для Gemini в ближайшем будущем. В их число входят:
- Daily Brief — функция предоставления кратких ежедневных сводок;
- Обновленный и упрощенный интерфейс;
- Интеграция с видеомоделью Gemini Omni;
- Персональный AI-агент под названием Gemini Spark.
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