Chamath Palihapitiya привлек 135 миллионов долларов для AI-стартапа

Известный инвестор и бывший топ-менеджер Facebook Chamath Palihapitiya совершил громкое возвращение в мир технологий. Он объявил, что основанный им AI-стартап 8090 Labs привлек 135 миллионов долларов в рамках раунда инвестиций серии A. Этот проект направлен на автоматизацию процессов программирования и, как ожидается, откроет новые возможности для корпоративного сектора. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Инвестиционный раунд возглавила компания Salesforce Ventures. Также в проекте приняли участие такие влиятельные инвесторы, как WndrCo, Craft Ventures, а также ведущие подкаста All-In David Sacks, David Friedberg и Jason Calacanis. В списке поддержавших стартап оказались и звезды технологического мира, включая главу Palo Alto Networks Nikesh Arora и основателя Quora Adam D’Angelo.

8090 Labs была основана в январе этого года, а её основным продуктом является Software Factory. Эта платформа представляет собой специализированный AI-агент для команд корпоративных разработчиков. Она не просто создает простые фрагменты кода, но и помогает разрабатывать безопасное и контролируемое программное обеспечение, отвечающее требованиям крупных корпораций.

Новая эра в корпоративном программировании

Основным преимуществом системы Software Factory является то, что она включает все механизмы контроля, необходимые корпоративным клиентам, включая аудит и протоколы безопасности. Это позволяет крупным компаниям полностью доверять коду, созданному с помощью AI. Palihapitiya подчеркнул, что значимость нынешнего бума AI даже сильнее, чем рост социальных сетей в период его работы в Facebook.

Одновременно с привлечением инвестиций Chamath Palihapitiya объявил и о неожиданном решении. Теперь он будет выступать не только в качестве члена совета директоров, но и в роли главного исполнительного директора (CEO) компании 8090 Labs. Это его первое полноценное возвращение к операционному управлению после ухода из Facebook.

По данным ixbt.com, Palihapitiya написал на своей странице в социальной сети X, что долго ждал этого момента. «С тех пор как я ушел из Facebook, я ждал подходящего момента, чтобы вернуться к полноценной операционной роли. Я уверен, что то, что мы строим сейчас, важнее всего предыдущего», — отметил он.

Успех этого стартапа может быть интересен и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан. В то время как в стране уделяется большое внимание повышению потенциала IT-экспорта, такие инструменты, как Software Factory, могут помочь местным командам разработчиков быстрее создавать качественные продукты, соответствующие международным стандартам. Написание кода с помощью AI в будущем станет ключевым фактором конкурентоспособности на рынке программного обеспечения.