Chamath Palihapitiya привлек 135 миллионов долларов для AI-стартапа

·3·Технологии
Chamath Palihapitiya привлек 135 миллионов долларов для AI-стартапа

Известный инвестор и бывший топ-менеджер Facebook Chamath Palihapitiya совершил громкое возвращение в мир технологий. Он объявил, что основанный им AI-стартап 8090 Labs привлек 135 миллионов долларов в рамках раунда инвестиций серии A. Этот проект направлен на автоматизацию процессов программирования и, как ожидается, откроет новые возможности для корпоративного сектора. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Инвестиционный раунд возглавила компания Salesforce Ventures. Также в проекте приняли участие такие влиятельные инвесторы, как WndrCo, Craft Ventures, а также ведущие подкаста All-In David Sacks, David Friedberg и Jason Calacanis. В списке поддержавших стартап оказались и звезды технологического мира, включая главу Palo Alto Networks Nikesh Arora и основателя Quora Adam D’Angelo.

8090 Labs была основана в январе этого года, а её основным продуктом является Software Factory. Эта платформа представляет собой специализированный AI-агент для команд корпоративных разработчиков. Она не просто создает простые фрагменты кода, но и помогает разрабатывать безопасное и контролируемое программное обеспечение, отвечающее требованиям крупных корпораций.

Новая эра в корпоративном программировании

Основным преимуществом системы Software Factory является то, что она включает все механизмы контроля, необходимые корпоративным клиентам, включая аудит и протоколы безопасности. Это позволяет крупным компаниям полностью доверять коду, созданному с помощью AI. Palihapitiya подчеркнул, что значимость нынешнего бума AI даже сильнее, чем рост социальных сетей в период его работы в Facebook.

Одновременно с привлечением инвестиций Chamath Palihapitiya объявил и о неожиданном решении. Теперь он будет выступать не только в качестве члена совета директоров, но и в роли главного исполнительного директора (CEO) компании 8090 Labs. Это его первое полноценное возвращение к операционному управлению после ухода из Facebook.

По данным ixbt.com, Palihapitiya написал на своей странице в социальной сети X, что долго ждал этого момента. «С тех пор как я ушел из Facebook, я ждал подходящего момента, чтобы вернуться к полноценной операционной роли. Я уверен, что то, что мы строим сейчас, важнее всего предыдущего», — отметил он.

Успех этого стартапа может быть интересен и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан. В то время как в стране уделяется большое внимание повышению потенциала IT-экспорта, такие инструменты, как Software Factory, могут помочь местным командам разработчиков быстрее создавать качественные продукты, соответствующие международным стандартам. Написание кода с помощью AI в будущем станет ключевым фактором конкурентоспособности на рынке программного обеспечения.

Искусственный ИнтеллектСтартапИнвестицииChamath PalihapitiyaТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

GeForce RTX 3060 вернулась на европейский рынок: цены оказались намного выше ожидаемыхGeForce RTX 3060 вернулась на европейский рынок: цены оказались намного выше ожидаемыхСегодня, 02:28Yandex интегрирует ИИ-агентов в помощника Алиса AIYandex интегрирует ИИ-агентов в помощника Алиса AIСегодня, 01:58Пользователи Google Gemini теперь могут бесплатно создавать персонализированные изображенияПользователи Google Gemini теперь могут бесплатно создавать персонализированные изображенияСегодня, 01:24В Китае сформировался огромный теневой рынок доступа к ИИ ClaudeВ Китае сформировался огромный теневой рынок доступа к ИИ ClaudeСегодня, 00:53Новая эра на рынке электронных книг: Kobo и СторйГраф против доминирования AmazonНовая эра на рынке электронных книг: Kobo и СторйГраф против доминирования AmazonСегодня, 00:29Сотрудничество Ваймо и Uber завершено: в Фениксе прекращен сервис роботаксиСотрудничество Ваймо и Uber завершено: в Фениксе прекращен сервис роботаксиВчера, 23:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео