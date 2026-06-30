Lenovo представила смартфон с AI и без игр для школьников

·34·Технологии
Lenovo представила смартфон с AI и без игр для школьников

Китайский технологический гигант Lenovo продемонстрировал компактный и доступный AI Студент Фоне, специально разработанный для школьников. Хотя гаджет объединяет в себе все полезные функции современных смартфонов, из него полностью удалены игры и развлекательные приложения, чтобы дети не отвлекались от учебы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Главной особенностью нового устройства является встроенный помощник на базе искусственного интеллекта (AI). Эта система, активируемая специальной кнопкой, отвечает на вопросы учащихся голосовым способом и помогает в выполнении домашних заданий. По данным Иксбт.ком, телефон поступил в продажу на платформе ДжД.ком по цене примерно 44 доллара США (299 юаней).

Функции родительского контроля и безопасности

Специалисты Lenovo уделили особое внимание вопросам безопасности при создании устройства. Смартфон оснащен системой ГПС-навигации в реальном времени, что позволяет родителям постоянно отслеживать местоположение ребенка. Кроме того, благодаря функции «геозон» родителю придет автоматическое уведомление, если ребенок покинет определенную область (например, школу или дом).

С помощью приложения для удаленного управления родители могут выполнять следующие действия:

  • Блокировка звонков с неизвестных номеров;
  • Дистанционное выключение телефона во время уроков;
  • Установка графика работы устройства и его перезагрузка;
  • Установка лимитов на мобильные платежи.

Технические характеристики и образовательные возможности

Устройство оснащено сенсорным экраном с диагональю 1,83 дюйма, который поддерживает функцию рукописного ввода. Дисплей защищен стеклом Панда, что повышает его износостойкость. Гаджет имеет аккумулятор емкостью 1850 mAh и работает в сетях 4Г, в том числе на базе технологии ВоЛТЭ.

Интересно, что AI Студент Фоне может работать даже без физической СИМ-карты. В память устройства загружены готовые учебные материалы по математике, языкам и другим предметам. Это превращает его не просто в средство связи, а в карманного репетитора.

В то время как на рынке Узбекистана также растет обеспокоенность родителей по поводу чрезмерной зависимости детей от гаджетов, данное решение от Lenovo может стать своеобразным балансом. Пока устройство представлено только для рынка Китая, однако существует вероятность выхода глобальной версии.

LenovoСмартфонИскусственный ИнтеллектОбразованиеТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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