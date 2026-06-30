Для пользователей WhatsApp запущена система уникальных никнеймов

·0·Технологии
Для пользователей WhatsApp запущена система уникальных никнеймов

WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров в мире, внедряет долгожданное обновление с целью повышения безопасности и удобства пользователей. Теперь пользователи платформы получили возможность регистрировать свои уникальные имена пользователей (username). Эта система позволяет не раскрывать номер телефона посторонним при использовании мессенджера. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает сообщает.

По данным ixbt.com, команда WhatsApp уже открыла функцию бронирования никнеймов для ряда пользователей. Этот шаг призван сократить технологический разрыв с конкурентами, такими как Telegram. Теперь для поиска собеседника не обязательно знать его двенадцатизначный телефонный код, достаточно просто ввести уникальное имя пользователя в поиске.

Новый уровень конфиденциальности

Самым важным аспектом новой функции является усиление защиты персональных данных. Вместе с выбором никнейма пользователи смогут установить специальный «ключ имени» (пин-код). Это означает, что даже если кто-то узнает ваше имя пользователя, он не сможет отправить вам сообщение без этого секретного кода. Ожидается, что этот метод станет эффективным инструментом защиты от спама и нежелательного общения.

В настоящее время эта возможность тестируется на ограниченном круге пользователей. Официальные представители WhatsApp отметили, что функция будет массово представлена для всех в ближайшие месяцы. После полного запуска системы пользователи смогут занять понравившиеся и еще не занятые короткие имена.

Для выбора или изменения своего имени пользователя необходимо выполнить следующую последовательность действий в мессенджере:

  • Перейти в меню Настройки (Settings);
  • Выбрать раздел Аккаунт (Account);
  • Перейти в строку Имя пользователя (Username).

Стоит отметить, что на данный момент эта функция доступна только в мобильных приложениях WhatsApp (Android и iOS). Предполагается, что возможность настройки никнейма в десктопных версиях для ПК появится чуть позже. Для пользователей из Узбекистана это обновление также будет предоставляться поэтапно, что позволит местным предпринимателям и блогерам забронировать свои брендовые имена в мессенджере.

По мнению экспертов, этот шаг WhatsApp свидетельствует о том, что платформа приближается к элементам социальных сетей. Снижение зависимости от номера телефона обеспечит анонимность пользователей и одновременно усовершенствует систему глобального поиска внутри мессенджера.

WhatsAppМессенджерТехнологииКонфиденциальностьОбновление
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Аномальная жара в Европе резко увеличила продажи кондиционеров HisenseАномальная жара в Европе резко увеличила продажи кондиционеров HisenseСегодня, 12:23Аномальная жара в Европе: кондиционеры Гри полностью распроданыАномальная жара в Европе: кондиционеры Гри полностью распроданыСегодня, 11:56Lenovo представила смартфон с AI и без игр для школьниковLenovo представила смартфон с AI и без игр для школьниковСегодня, 11:29ХМД работает над необычным кнопочным телефоном с сенсорной панельюХМД работает над необычным кнопочным телефоном с сенсорной панельюСегодня, 10:22Крупнейшая утечка в истории Apple: подробности iPhone 18 Pro оказались в даркнетеКрупнейшая утечка в истории Apple: подробности iPhone 18 Pro оказались в даркнетеСегодня, 09:51Искусственный интеллект и безработица: новое исследование показало неожиданные результатыИскусственный интеллект и безработица: новое исследование показало неожиданные результатыСегодня, 09:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео