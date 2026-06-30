Для пользователей WhatsApp запущена система уникальных никнеймов

WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров в мире, внедряет долгожданное обновление с целью повышения безопасности и удобства пользователей. Теперь пользователи платформы получили возможность регистрировать свои уникальные имена пользователей (username). Эта система позволяет не раскрывать номер телефона посторонним при использовании мессенджера. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает сообщает.

По данным ixbt.com, команда WhatsApp уже открыла функцию бронирования никнеймов для ряда пользователей. Этот шаг призван сократить технологический разрыв с конкурентами, такими как Telegram. Теперь для поиска собеседника не обязательно знать его двенадцатизначный телефонный код, достаточно просто ввести уникальное имя пользователя в поиске.

Новый уровень конфиденциальности

Самым важным аспектом новой функции является усиление защиты персональных данных. Вместе с выбором никнейма пользователи смогут установить специальный «ключ имени» (пин-код). Это означает, что даже если кто-то узнает ваше имя пользователя, он не сможет отправить вам сообщение без этого секретного кода. Ожидается, что этот метод станет эффективным инструментом защиты от спама и нежелательного общения.

В настоящее время эта возможность тестируется на ограниченном круге пользователей. Официальные представители WhatsApp отметили, что функция будет массово представлена для всех в ближайшие месяцы. После полного запуска системы пользователи смогут занять понравившиеся и еще не занятые короткие имена.

Для выбора или изменения своего имени пользователя необходимо выполнить следующую последовательность действий в мессенджере:

Перейти в меню Настройки (Settings);

Выбрать раздел Аккаунт (Account);

Перейти в строку Имя пользователя (Username).

Стоит отметить, что на данный момент эта функция доступна только в мобильных приложениях WhatsApp (Android и iOS). Предполагается, что возможность настройки никнейма в десктопных версиях для ПК появится чуть позже. Для пользователей из Узбекистана это обновление также будет предоставляться поэтапно, что позволит местным предпринимателям и блогерам забронировать свои брендовые имена в мессенджере.

По мнению экспертов, этот шаг WhatsApp свидетельствует о том, что платформа приближается к элементам социальных сетей. Снижение зависимости от номера телефона обеспечит анонимность пользователей и одновременно усовершенствует систему глобального поиска внутри мессенджера.