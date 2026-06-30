Компании по всему миру дают сотрудникам выходные в честь выхода GTA VI

Пока геймеры всего мира готовятся к премьере долгожданной Гранд Тефт Ауто ВИ (GTA VI), крупные бизнес-структуры также демонстрируют необычный подход к этому событию. Чтобы избежать массовых прогулов или падения производительности труда из-за игры, которая обещает стать крупнейшим медиапродуктом 2026 года, ряд компаний начали объявлять официальные выходные. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

В частности, канадская компания Эдисон Моторс, занимающаяся производством грузовиков, стала очередной престижной организацией, присоединившейся к этому тренду. Руководство компании объявило 19 и 20 ноября 2026 года выходными для всех сотрудников в связи с датой выхода GTA VI. Это решение направлено не только на учет пожеланий персонала, но и на предотвращение непредвиденных сбоев в производственном процессе.

Влияние на рабочий процесс и «исследования Вайс-Сити»

Руководство Эдисон Моторс, проанализировав заявления сотрудников об отпусках и общее настроение, осознало, что нормальная работа предприятия в дни премьеры игры будет практически невозможна. Многие специалисты компании в шутливой форме предупредили руководство, что в эти два дня они будут недоступны, так как будут «проводить важные исследования на улицах Вайс-Сити (виртуального города, где происходит действие игры)».

По данным иксбт.ком, такой необычный шаг предприняли не только канадцы. Ранее тюнинг-центр Бургер Моторспортс из США и сеть ресторанов Фриес Лаб из Ливана также сообщили, что предоставят сотрудникам выходной в день выхода игры. Хотя эти компании пока ограничились одним днем отдыха, эксперты предполагают, что с приближением премьеры число подобных инициатив будет расти.

Рекордные продажи и ожидания

Столь беспрецедентный интерес к игровой индустрии не случаен. Несмотря на то, что предзаказы на Гранд Тефт Ауто ВИ открылись недавно, их число уже превысило 39 миллионов копий. Это означает, что проект принес более 3 миллиардов долларов еще до официального начала продаж.

Для узбекистанских геймеров и любителей технологий эта новость также имеет большое значение. Учитывая огромную аудиторию продуктов Рокстар Гамес в нашей стране, в ноябре 2026 года в местных ИТ-компаниях и креативных агентствах вполне могут наблюдаться подобные «мини-отпуска».

В заключение можно сказать, что GTA VI перестала быть просто компьютерной игрой и превратилась в культурный феномен, влияющий на глобальные экономические и социальные процессы. Предоставление выходных сотрудникам компаниями является примером высокого внимания к человеческому фактору и интересам людей в современном корпоративном управлении.