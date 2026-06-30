Xiaomi представила новый массажер с функцией прогрева мышц
Китайский технологический гигант Xiaomi обновляет свою линейку гаджетов для здорового образа жизни. Компания под брендом Mijia продемонстрировала новое устройство Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition, которое не только массирует, но и обладает функцией прогрева мышц. Устройство предназначено для спортсменов и офисных работников, помогая эффективнее снимать мышечное напряжение. Об этом сообщает Ixbt.com новость сообщает.
Главной особенностью новой модели является функция Heat Edition, отраженная в названии. Устройство имеет три температурных режима, что позволяет прогревать мышцы в процессе массажа. По данным ixbt.com, такой подход улучшает кровообращение и снимает мышечную усталость быстрее, чем традиционные массажеры.
Конструкция и удобство использованияИнженеры Xiaomi уделили особое внимание эргономике устройства. Массажер имеет изогнутый корпус в форме цифры «7», что позволяет пользователю самостоятельно массировать даже труднодоступные участки тела. В комплект входят длинная и короткая ручки, которые можно быстро менять в зависимости от потребностей.
С помощью длинной ручки пользователь может без посторонней помощи массировать область поясницы, плеч и лопаток. Короткая ручка удобна при работе с мышцами рук, бедер и голеней. Также в комплект включены три сменные насадки, предназначенные для различных групп мышц.
Технические возможности и мощностьВнутри устройства установлен бесщеточный (brushless) электродвигатель, обеспечивающий силу давления до 12 кг. Глубина ударов массажа составляет 6 mm, чего достаточно для воздействия на глубокие подкожные ткани. Пользователям предлагаются три уровня скорости и два режима работы — с постоянной и переменной частотой ударов.
Что касается автономности, Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition обладает следующими характеристиками:
- аккумулятор емкостью 1900 mAh;
- возможность использования до 30 дней на одном заряде;
- зарядка через современный порт USB Type-C;
- компактный и легкий корпус.
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