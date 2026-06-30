Xiaomi представила новый массажер с функцией прогрева мышц

·0·Технологии
Xiaomi представила новый массажер с функцией прогрева мышц

Китайский технологический гигант Xiaomi обновляет свою линейку гаджетов для здорового образа жизни. Компания под брендом Mijia продемонстрировала новое устройство Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition, которое не только массирует, но и обладает функцией прогрева мышц. Устройство предназначено для спортсменов и офисных работников, помогая эффективнее снимать мышечное напряжение. Об этом сообщает Ixbt.com новость сообщает.

Главной особенностью новой модели является функция Heat Edition, отраженная в названии. Устройство имеет три температурных режима, что позволяет прогревать мышцы в процессе массажа. По данным ixbt.com, такой подход улучшает кровообращение и снимает мышечную усталость быстрее, чем традиционные массажеры.

Конструкция и удобство использования

Инженеры Xiaomi уделили особое внимание эргономике устройства. Массажер имеет изогнутый корпус в форме цифры «7», что позволяет пользователю самостоятельно массировать даже труднодоступные участки тела. В комплект входят длинная и короткая ручки, которые можно быстро менять в зависимости от потребностей.

С помощью длинной ручки пользователь может без посторонней помощи массировать область поясницы, плеч и лопаток. Короткая ручка удобна при работе с мышцами рук, бедер и голеней. Также в комплект включены три сменные насадки, предназначенные для различных групп мышц.

Технические возможности и мощность

Внутри устройства установлен бесщеточный (brushless) электродвигатель, обеспечивающий силу давления до 12 кг. Глубина ударов массажа составляет 6 mm, чего достаточно для воздействия на глубокие подкожные ткани. Пользователям предлагаются три уровня скорости и два режима работы — с постоянной и переменной частотой ударов.

Что касается автономности, Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition обладает следующими характеристиками:

  • аккумулятор емкостью 1900 mAh;
  • возможность использования до 30 дней на одном заряде;
  • зарядка через современный порт USB Type-C;
  • компактный и легкий корпус.
Новый гаджет поступит в продажу на рынке Китая с 1 июля по цене около 75 долларов США (499 юаней). Учитывая популярность массажеров бренда Xiaomi на рынке Узбекистана, можно ожидать, что эта модель скоро появится на прилавках местных ритейлеров и в онлайн-магазинах.

XiaomiMijiaТехнологииГаджетМассажер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Компании по всему миру дают сотрудникам выходные в честь выхода GTA VIКомпании по всему миру дают сотрудникам выходные в честь выхода GTA VIСегодня, 16:21В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларовВ Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларовСегодня, 15:59В Узбекистане запущен первый суперкомпьютерВ Узбекистане запущен первый суперкомпьютерСегодня, 15:29С завода Tesla украли аккумуляторы на миллионы долларов: раскрыта преступная схемаС завода Tesla украли аккумуляторы на миллионы долларов: раскрыта преступная схемаСегодня, 15:26На Андроид-смартфонах появилась возможность настроить «Алиса AI» в качестве основного помощникаНа Андроид-смартфонах появилась возможность настроить «Алиса AI» в качестве основного помощникаСегодня, 14:59Honor X80 Pro Max установил рекорд продаж: аккумулятор емкостью 11 000 mAhHonor X80 Pro Max установил рекорд продаж: аккумулятор емкостью 11 000 mAhСегодня, 14:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео