Xiaomi представила новый массажер с функцией прогрева мышц

Китайский технологический гигант Xiaomi обновляет свою линейку гаджетов для здорового образа жизни. Компания под брендом Mijia продемонстрировала новое устройство Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition, которое не только массирует, но и обладает функцией прогрева мышц. Устройство предназначено для спортсменов и офисных работников, помогая эффективнее снимать мышечное напряжение. Об этом сообщает Ixbt.com новость сообщает.

Главной особенностью новой модели является функция Heat Edition, отраженная в названии. Устройство имеет три температурных режима, что позволяет прогревать мышцы в процессе массажа. По данным ixbt.com, такой подход улучшает кровообращение и снимает мышечную усталость быстрее, чем традиционные массажеры.

Конструкция и удобство использования

Инженеры Xiaomi уделили особое внимание эргономике устройства. Массажер имеет изогнутый корпус в форме цифры «7», что позволяет пользователю самостоятельно массировать даже труднодоступные участки тела. В комплект входят длинная и короткая ручки, которые можно быстро менять в зависимости от потребностей.

С помощью длинной ручки пользователь может без посторонней помощи массировать область поясницы, плеч и лопаток. Короткая ручка удобна при работе с мышцами рук, бедер и голеней. Также в комплект включены три сменные насадки, предназначенные для различных групп мышц.

Технические возможности и мощность

Внутри устройства установлен бесщеточный (brushless) электродвигатель, обеспечивающий силу давления до 12 кг. Глубина ударов массажа составляет 6 mm, чего достаточно для воздействия на глубокие подкожные ткани. Пользователям предлагаются три уровня скорости и два режима работы — с постоянной и переменной частотой ударов.

Что касается автономности, Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition обладает следующими характеристиками:

аккумулятор емкостью 1900 mAh;

возможность использования до 30 дней на одном заряде;

зарядка через современный порт USB Type-C;

компактный и легкий корпус.

Новый гаджет поступит в продажу на рынке Китая с 1 июля по цене около 75 долларов США (499 юаней). Учитывая популярность массажеров бренда Xiaomi на рынке Узбекистана, можно ожидать, что эта модель скоро появится на прилавках местных ритейлеров и в онлайн-магазинах.