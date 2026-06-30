В Китае испытали гигантские магниты для «искусственного Солнца»

Китайские ученые успешно испытали крупнейшую в мире систему сверхпроводящих магнитов, способную совершить колоссальный прорыв в области термоядерной энергетики. Эта технология предназначена для удержания плазмы с температурой 100 миллионов градусов и является важным шагом на пути к обеспечению человечества бесконечной и чистой энергией. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

По данным агентства Синьхуа, специалисты Института физики плазмы Академии наук Китая завершили проектирование и испытания двух основных элементов исследовательского комплекса CRAFT (Comprehensive Research Facility for Fusion Technology) — тороидального сверхпроводящего магнита и центрального соленоида. Ожидается, что эти устройства станут основой будущих коммерческих термоядерных электростанций.

Технические характеристики и рекордные результаты

Размеры нового тороидального магнита впечатляют: его длина составляет 21 метр, ширина — 12 метров, а высота — 3,3 метра. Установка весом 582 тонны в 1,3 раза больше аналогичного элемента в международном проекте ITER. Что более важно, она почти в три раза превосходит мировые аналоги по объему аккумулируемой энергии.

В ходе испытаний центральный соленоид также продемонстрировал высокую устойчивость. Хотя рабочий ток по проекту был установлен на уровне 46,5 килоампер, система выдержала нагрузку до 60 килоампер. В будущем полномасштабный реактор будет использовать 16 таких магнитов, каждый из которых рассчитан на ток до 100 килоампер.

Полностью отечественные технологии

Руководитель института Сунь Юнтао отметил, что на создание тороидального магнита ушло шесть лет. Примечательно, что все компоненты — от специальной стали до изоляционных материалов и сверхпроводящих проводов — были полностью произведены в Китае. Это означает, что страна избавляется от внешней зависимости в сфере высоких технологий.

Термоядерные реакторы основаны на воспроизведении процессов, происходящих в центре Солнца, в земных условиях. Температура плазмы в них превышает 100 миллионов градусов. Поскольку ни одно материальное тело не способно выдержать такой жар, для удержания плазмы в подвешенном состоянии требуются сверхмощные магнитные поля. Именно поэтому китайский проект EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) называют «искусственным Солнцем».

Это достижение имеет стратегическое значение не только для Китая, но и для всей мировой энергетики. Если ученые смогут полностью контролировать термоядерный синтез, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии, не наносящий вреда экологии. Текущие испытания показывают, что воплощение этой мечты в реальность уже не за горами.