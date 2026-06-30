Wildberries внедряет систему проверки ИМЭИ для дорогих смартфонов

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries внедряет новые правила в торговле электроникой для обеспечения безопасности и защиты покупателей от мошенничества. С 1 июля во всех пунктах выдачи заказов (ПВЗ) компании будет запущена система проверки ИМЭИ-кодов дорогих смартфонов. Эта мера призвана прежде всего предотвратить подмену устройств или доставку поддельной продукции. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно сообщению пресс-службы Wildberries и объединенной компании «Рус», новое правило распространяется на смартфоны Apple и Samsung стоимостью более 40 тысяч рублей. ИМЭИ (Интернатионал Мобиле Экуипмент Идентитй) — это уникальный 15-значный идентификационный номер, присваиваемый каждому мобильному устройству производителем, который гарантирует подлинность гаджета. Сравнивая эти номера, покупатель может быть уверен, что получает именно тот оригинальный товар, который он заказал.

Новые возможности для покупателей

Согласно новому порядку, при получении заказа клиент имеет право попросить менеджера пункта проверить ИМЭИ-код смартфона. Проверка осуществляется путем сравнения номера на упаковке товара с номером во внутренней системе устройства. Важно, что определить международный идентификационный номер можно даже без активации смартфона.

Если ИМЭИ-номера на упаковке и в устройстве не совпадают, покупатель может немедленно отказаться от получения товара. По правилам Wildberries, в таком случае товар принимается к возврату и средства возвращаются покупателю, даже если упаковка была вскрыта. Это правило направлено на укрепление доверия между продавцами и покупателями на маркетплейсе.

Контроль при процессе возврата

Проверка ИМЭИ-кода становится обязательной не только при выдаче товара, но и при его возврате. Эта мера разработана для защиты продавцов. В некоторых случаях недобросовестные покупатели пытаются вернуть неисправную или старую модель вместо полученного оригинального устройства. Теперь подобному мошенничеству будет положен предел.

Учитывая, что платформа Wildberries активно развивается и среди пользователей в Узбекистане, внедрение таких мер безопасности на соседнем российском рынке может в будущем положительно сказаться на качестве регионального обслуживания. Пока данное нововведение действует только для пунктов на территории России, однако компания продолжает совершенствовать стандарты безопасности во всех регионах.

По мнению экспертов, дорогие модели таких брендов, как Apple и Samsung, часто становятся мишенью мошенников. По данным Иксбт.ком, ожидается, что технические решения, такие как проверка ИМЭИ, сократят количество спорных ситуаций на маркетплейсах на 30-40%. Это будет способствовать повышению репутации гиганта онлайн-торговли.